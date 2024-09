Montážní dělníci mechanických zařízení Místo pracoviště: - ZF Passive Safety Czech s.r.o., Hlavenec 161, Předměřice nad Jizerou Prvotní kontakt: - osobně na adrese Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, Pá od 13:00 do 15:00 - e-mail: kismm@email.cz - tel.: 602 667 161 od 09:00 do 15:00 Upřesňující údaje: - požadujeme výpis ze zdravotní dokumentace (potvrzení od doktora, že nemá potíže se zápěstím rukou, víc vstupní zdravotní prohlídka) - fyzicky nenáročná práce v třísměnném provozu - po nástupu do práce se prochází školením, které je již hrazeno jako běžné odpracované směny - specifikace práce: linková výroba Zaměstnanecké výhody: - kariérní růst 19 500 Kč

