Porážka 1:5 vypadá jako jasná záležitost, fotbalisté Sparty ale nadělali slavnému Liverpoolu svojí aktivní hrou v prvním utkání osmifinále Evropské ligy problémy. Výkon Pražanů ocenili i samotní hráči anglického velkoklubu. „Respektuju, jak hráli. Je to dobrý klub s dobrými fanoušky,“ vyprávěl po zápase kapitán Reds Virgil van Dijk. „Hlavní rozdíl byl asi v tom, že jsme byli přesnější a proměnili jsme svoje šance,“ přidal liverpoolský brankář Caoimhin Kelleher.

Radost fanoušků Liverpoolu po vedoucím gólu na Spartě. | Video: Deník/Filip Ardon

Právě pětadvacetiletému irskému gólmanovi nadělali sparťanští ofenzivní hráči během zápasu hodně práce. Kelleher musel čelit několika pokusům Haraslína, hlavičku Vitíka vytahoval na poslední chvíli nad břevno a problémy mu udělala i rána Preciada téměř z poloviny hřiště, která se snášela do brány,

„Hráli opravdu dobře, několikrát nám způsobili velké problémy. Jsou dobrý tým,“ ocenil irský brankář bezprostředně po zápase. „Nám se povedlo dát pět gólů, z venkovního zápasu v Evropě si asi nic víc přát nemůžete,“ doplnil na konto svého týmu.

A v pozitivním smyslu hovořil o Spartě i kapitán liverpoolského mužstva Virgil van Dijk. „Hráli odvážně. Hráli hodně riskantně, což může přinášet ovoce, ale bohužel pro ně to tak dnes nebylo. Respektuju, jak hráli. Je to dobrý klub s dobrými fanoušky. Uvidíme se zase za týden u nás doma,“ prohlásil dvaatřicetiletý Nizozemec.

Sparta dostala lekci z produktivity. Porážku mírnil jen vlastní gól Liverpoolu

Jeho tým zapsal vysoké vítězství i díky Kelleherovi, který zlikvidoval velké množství sparťanských šancí. Přestože většinou jen kryje záda zkušenějšímu Alissonu Beckerovi, i v Praze ukázal svoji velkou kvalitu. A jak sám přiznal, větší vytížení si při zranění svého parťáka užívá.

„Je to příjemné. Ještě nikdy jsem nedostal prostor v tolika zápasech po sobě. Je fajn dostat se do rytmu, cítím se díky tomu sebevědomější,“ uvedl.

Liverpool na něj bude jistě spoléhat i v neděli, kdy ho čeká velká ligová bitva s Manchesterem City. Reds jsou na špici tabulky s 63 body, zatímco jejich příští soupeř zaostává jen o jediný bod.

„Je to jeden z nejlepších tým na světě, takže nás nečeká nic jednoduchého. V minulosti už jsme proti nim ale odehráli dobré zápasy. Bude to pro nás těžká zkouška, ale budeme na ni připravení,“ uvedl před důležitým soubojem Kelleher.

„Bude to hodně sledovaný zápas, ale my máme jediný cíl a tím je vyhrát. Hrajeme doma a těšíme se na to. Je to velká výzva a velká příležitost. Ale bude to těžké. Takové zápasy chcete hrát,“ doplnil k blížící se bitvě van Dijk.

Právě on a zbytek defenzivy se spolu s Kelleherem bude snažit zkrotit norského kanonýra Erlinga Haalanda, který letos v Premier League nasázel už 18 branek a je nejlepším střelcem soutěže.

„Vždycky je dobré si zahrát proti jednomu z nejlepších hráčů na světě. Je to přirozený střelec, což v minulosti opakovaně dokazoval. Jeho čísla mluví sama za sebe. Čeká nás opravdu těžký zápas, ale těšíme se na to,“ vyhlásil kapitán Liverpoolu a zavzpomínal i na předchozí bitvy s hvězdným Norem.

„Samozřejmě mi v minulosti dělal problémy. Já dělal problémy jemu a on mně. Tyhle bitvy jsou vždycky těžké,“ prohlásil.

Liverpool může těšit, že po zranění už na Spartě zasáhli do hry Mohamed Salah a Dominik Szoboszlai. Ve skvělé formě se navíc ukázal být i útočník Darwin Núñez, který dal v Praze dva góly.

Sparta s Liverpoolem? Smutnější pohled jen na Babiše v bruslích, perlil Bosák

„Darwin letos hraje opravdu dobře. Má prvotřídní zakončení, jeho dnešní góly byly úžasné. Je dobře, že se navíc vrátili Mo (Salah) a Dom (Szoboszlai). Do nedělního zápasu se to bude hodit,“ nechal se slyšet před odjezdem z letenského stadionu Kelleher.

Liverpool se s City utká v neděli od 16:45. Na programu má pak ve čtvrtek domácí odvetu se Spartou, která začne ve 21 hodin.