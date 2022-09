Přitom bezprostředně po utkání se zdálo, že po zásahu kolenem do hlavy nebude mít gólový útočník ze Slovenska vážnější problémy. Třebaže Schranz opustil hřiště na nosítkách.

Špatná zpráva pro Slavii. Zranění Schranze je vážné, skončil na neurochirurgii

„Ivan vypadal po zápase lépe, než jsme čekali,“ působil po utkání optimisticky kouč Jindřich Trpišovský.

Jenže druhý den už byla situace horší. Schranz má prasklinu spánkové kosti, očnice a obratle. Chybět bude minimálně šest týdnů.

„Se Schranzíkem jsme si psali v noci, jeho stav se následně rapidně zhoršil. Poranění hlavy i krčního obratle je velké, situace na hřišti tak i vypadala. Je to pro nás i pro něj těžká zpráva, přejeme mu všichni brzké uzdravení,“ vzkázal Trpišovský.

Komplikace před šlágrem s mistrem

Šéf lavičky tak přišel o dalšího klíčového muže sešívané sestavy. Slovenský reprezentant přibyl na marodku k obránci Janu Bořilovi, Davidu Hovorkovi a záložníku Tomáši Holešovi. Zraněný je i nigerijský ofenzivní hráč Yira Sor.

V neděli navíc čeká Pražany ligový šlágr s mistrovskou Plzní o první místo tabulky. Alespoň jednou dobrou zprávou je, že pak přijde na řadu reprezentační pauza a prostor na doléčení některých hráčů.

„Kdybychom si půjčili nějaké hráče na hostování z Barcelony a Interu, možná bychom na Plzně nějaký recept našli,“ vtipkoval kouč.

„Zápasy s Plzní byly minulý rok hodně složité. Hrozně těžko se jim dávají góly, nemají moc slabin. Potřebujeme být efektivní, bude to těžký zápas. Na druhou stranu, o to větší je výzva se s nimi porovnat.“

Sympatické Slovácko

To výkon Slovácka proti Kolínu se dá označit za sympatický a odvážný. Body to ale nepřineslo. Tým z Uherského Hradiště sice dokázal proti bundesligovému týmu vymazat dvougólovou ztrátu, ale nakonec prohrál 2:4.

„Z hlediska nasazení nemůžu nikomu nic vytknout. Jsem pyšný na to, že jsme tady odevzdali takový výkon. Nebylo to tak, že jsme si přijeli pro porážku, ale byl to zápas nahoru dolů. S Kolínem jsme hráli v podstatě vyrovnanou partii,“ konstatoval kouč Martin Svědík.

On i jeho hráči nemohli přijít na jméno rozhodčímu Jevheni Aranovskému, který v 55. minutě za stavu 2:2 neodpískal penaltu po zákroku na Jana Kalabišku. Emotivní Svědík na lavičce vypěnil a dostal žlutou kartu.

„Nevím, jestli je porážka smolná… Zářez rozhodčího, tak bych to nazval. Penalta byla jasná, protože mi přejel celý kotník a ještě mi vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl,“ divil se autor jednoho gólu Slovácka.

Proč chybí VAR?

Naopak na druhé straně Aranovskij posoudil kontakt Stanislava Hofmanna s Dejanem Ljubicicem jako penaltový a Kolín vstřelil vítězný gól. „Máme trochu smůlu, musíme se s tím porvat. Jsme tady nováčci, atmosféra pohltí i rozhodčího. Bohužel trošku vždycky připískává domácím,“ postěžoval si Kalabiška.

Svědík se pozastavil nad tím, že ve skupinové fázi Konferenční ligy chybí VAR. „Když už je video v naší lize, tak by to na úrovni takové soutěže mělo být taky,“ kroutil hlavou.

Odepisovaný nováček v Evropě každopádně získává sympatie. Hráči předvádí výkony, za které se rozhodně nemusejí stydět.