Pět zápasů, pět vítězství. Takovou skvostnou bilancí se momentálně pyšní parta z Julisky. „Pomohlo nám vítězství v Prostějově. Pak jsme měli dva zápasy doma, v obou jsme uspěli a to nás nakoplo,“ říká brankář Dukly Filip Rada.

Vstup do června se ale jeho týmu vůbec nevydařil a naopak z toho byly tři prohry v řadě. „Nedařilo se podle našich představ,“ vrací se o pár týdnů zpět.

„Ve Vlašimi jsme měli šance dostat se do vedení, nedali jsme a pak inkasovali dva góly. Doma s Pardubicemi jsme byli herně lepší, ale hosté měli skvěle zvládnutou defenzívu a pak jim tam padla šťastná tečovaná střela. V Ústí jsme vyhráli poločas, ale nezachytili pak desetiminutovku a po našich chybách jsme inkasovali. Prohry jdou jasně za námi, soupeři nás trestali za chyby,“ vypráví Rada.

Zmiňované tři porážky za sebou Duklu vyšachovaly z teoretického boje o druhou příčku. Brno se totiž rozjelo a začalo si tvořit veliký náskok. „Když se po karanténě začínalo, mysleli jsme i na to, že kdyby se nám dařilo, mohli bychom třeba dohonit i první Pardubice. Že třeba mohou klopýtnout a po pauze nemusí být v takovém laufu. Překvapily mě,“ pokyvuje hlavou.

„Chtěli jsme být druzí, ale baráž hraje druhé i třetí místo, jen máte výhodu v tom, že máte horší tým první ligy, ale horší pouze v uvozovkách,“ míní.

Důležité bude, aby se baráž vůbec hrála. Koronavirový případ v Karviné je všem všeobecně známý. „Sám jsem zvědavý, jak se to vyřeší,“ dumá Rada.

Pardubice mají postup téměř jistý

V případě zrušení barážových bojů by šel zřejmě o patro výš jen vítěz F:NL, což vypadá na Pardubice.

„Ty si teď určitě pojistí první místo a postoupí. Jak to ale udělají s druhým a třetím místem, je otázka. Celou sezonu makáte a dvě kola před koncem skupiny o udržení v lize vypukne tohle… Je to zvláštní, že se to stalo v době, kdy jde do tuhého. Nejsem překvapen, trochu jsem to čekal, že se něco takového může stát,“ komentuje nepříjemnou situaci.

Bojovat celý rok o možnost porvat se o návrat do nejvyšší soutěže a dva týdny před koncem sezony o ni přijít, by bylo opravdu mimořádně trpké. „Doufám, že to dopadne dobře. Že naše snažení po celou sezonu neskončí takhle. Byl bych velice zklamaný,“ dodává Filip Rada.

K potvrzení barážové příčky ale chybí Dukle ještě jeden krůček. Udělat ve dvou posledních zápasech (dnes doma s Varnsdorfem či v úterý v Třinci) alespoň bod. Nebo čekat na zaváhání čtvrtého Hradce.

Pak by se čekalo už jen na to, jak se vyvine případ Karviná.