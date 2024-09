"První střelu zastavil bránící hráč rukou, ale tam jsem ochotný věřit tomu, že to rozhodčí třeba nemusel vidět. Ale pak bránící hráč zastavil dorážku za brankovou čarou. Tady si stojím za tím, že to musel minimálně asistent vidět. Každý, kdo viděl tu akci ze záznamu, tak vidí, že bránící hráč má nohy v zadní síti. Hned jsme se ozvali asistentovi rozhodčího, ale nebylo to nic platné. Viděl jsem jasně, že to byl gól. O to větší bylo zklamání, že jsme prohráli," povídá Jiří Sodoma.

Ve druhé nejvyšší soutěži doposud odehrál jen 162 minut. "Každý by chtěl samozřejmě hrát co nejvíce. Ale je jasné, že když to tam bude padat Tomáši Necidovi, tak bude jedničkou do útoku on. Musím makat, brát, že se na hřiště dostanu třeba na dvacet minut. Musím to odmakat a ukázat, že budu platným hráčem. Musím být stoprocentně připravený, kdyby přišla šance," míní.

Hraní za žižkovskou rezervu v pražském přeboru nebere špatně. "Je jasné, že minutáž, kterou mám v žižkovském áčku, je menší, než bych si přál, a tak jsem rád, že můžu nastoupit za rezervu, kde je plno mladých kluků," říká.

B tým Viktorie nakonec porazil "Čafku" neuvěřitelným výsledkem 12:0. "Když jsem byl v dorostu Slavie a nehráli jsme nejvyšší soutěž, tak jsem takhle vysoko vyhrávali, dávalo se hodně branek. Ale takhle v dospělé kategorii to není zrovna obvyklý výsledek. Jsem každopádně rád, že béčko vyhrálo a získalo důležité body. Potřebuje jich nasbírat co nejvíce, aby mohlo hrát více v klidu," dodává.