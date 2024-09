Kdo měl šrámy, snažil se je odstranit, abychom byli všichni v pořádku, a to se povedlo. I jsme trochu potrénovali fyzickou stránku, takže všechno proběhlo v pořádku.

Po 7 zápasech máte na kontě bilanci 2-1-4 a 7 bodů. Dá se mluvit o alespoň dílčí spokojenosti?

Někdy jsme měli i štěstí. Jako nováček sedm bodů musíme brát, ale nemůžeme vyloženě říct, že bychom byli úplně spokojení. Určitě jsme ale rádi, že se vyhýbáme posledním pozicím.

Je tam nějaká bodová ztráta, která vás mrzí více než jiná? Která měla být za víc bodů?

Jednoznačně doma s Jabloncem. Mohli jsme vyrovnat na 1:1, ale to se nestalo a dostali jsme na 2:0. To byl určitě zápas, kdy jsme mohli další bod ukrást.

Cíl pro sezonu je určitě jasný, že? Záchrana a ideálně i vyhnutí se baráži…

Samozřejmě, to by bylo úplně nejlepší.

Teď vás o víkendu čeká Slovácko. Co od tohoto zápasu očekávat?

Myslím, že něco podobného jako s Jabloncem nebo Bohemkou, jsou to podobné mančafty. Víme, že Slovácko je dlouhodobě kvalitní mužstvo, které hraje na předních příčkách, silný soupeř, nedá nám nic zadarmo. Na druhou stranu jsou silnější doma než venku, což nám může hrát do karet. I když naposledy jsme u nich dokázali vyhrát.

Když se ohlédnete za těmi odehranými sedmi zápasy, je něco, co vás napadne jako první, když se zeptám na to, co byste rádi zlepšili?

Všichni víme, že jsme dali málo gólů, málokdy pořádně ohrozíme branku soupeře. Musíme zlepšit útočnou fázi a být hladovější.

Pro vás to je prvních sedm prvoligových zápasů v kariéře. Bylo to vaším snem, vyzkoušet si nejvyšší soutěž?

Určitě, je to sen každého hráče, který začne jako mladý s fotbalem, chce se dostat do ligy. Jsem rád, že se mi to povedlo, i když později.

Za sebou už máte zápasy proti Plzni a Spartě, jak náročné je bránit nejlepší hráče soutěže?

Je to hodně náročné. Je vidět, že mají nejlepší útočníky, technicky s balonem i silově jsou opravdu dobří. Je to prostě výzva, ubránit ty nejlepší hráče.

Nastupujete v nejvyšší soutěži, navíc s kapitánskou páskou. Je na místě i říct, že si to vedle samotné dřiny na trávníku dokážete užívat?

Jsem za to moc rád a užívám si to. Je to skvělé, něco jiného než být třináct let ve druhé lize. Chodí lidi, hraje se na krásných stadionech, člověk si to užívá. Ne že bych si to užíval přímo v zápase, ale jsem za to všechno opravdu hodně rád.