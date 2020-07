„Samozřejmě jsme prožili hodně zvláštní období, ale na prvním místě je vždy zdraví, takže pokud všechna opatření, včetně ukončení soutěží, pomohla, tak jenom dobře,“ říká Karel Jeřábek, trenér týmu SK Újezd Praha 4. Ten je vlastně ještě pořád pražským úřadujícím šampionem, když se minulá sezona nedohrála. „Přípravu na novou sezonu jsme zahájili na umělé trávě v Újezdě 30. června a součástí budou čtyři přípravná utkání,“ dodává Jeřábek.

K velkému překvapení nakonec nedošlo

Jestli předčasné ukončení rozehraného ročníku bylo pro někoho mimořádně hořké, tak to byl rezervní celek Admiry. Svěřenci kouče Pavla Gregora totiž v době začátku vynucené pauzy byli na prvním místě, těsně právě před Újezdem.

„Nejdříve jsme se chystali na přeborové jaro, to jsme rozehráli. Pak jsme byli připravení, že bude na zápase maximálně sto lidí i s hráči, jenže pak ten počet klesl na třicet, a to už nebylo únosné. Ještě jsme se chystali na nějaké tréninky střídavě s áčkem, jenže když pak byla situace ještě vážnější, skončilo to tak, že se areál definitivně uzavřel,“ vzpomíná Gregor na březen, kdy se prakticky ze dne na den zastavil celý život, nejen ten fotbalový.

„Fotbalové jaro bylo vskutku netradiční. Po uvolnění restrikcí jsme okamžitě začali trénovat a odehráli náročná přípravná utkání. Od 24. června do 6. července jsme měli volno. Díky jarnímu bloku však již máme na co navazovat, nezačínáme na nule. Ale asi jako všichni, také my se těšíme zejména na začátek normální soutěže,“ přiznává Gregor.

Hostivař chtěla makat

Někde byli naštvaní, že přišli o možnost hrát o nejvyšší příčky, někde si naopak ulevili, jelikož nikdo nesestupoval. A v přeboru se to týká hned čtveřice nejhorších mužstev z šestnáctičlenného pelotonu.

„Když to dospělo k tomu, že sezona předčasně skončila, byli jsme smutní všichni. Cítil jsem, že jsme udělali všechno, abychom se o záchranu poprali. I když bylo jasné, že to bude strašně těžké a nemusí se to podařit. My jsme ale chtěli na hřišti bojovat o to, abychom přebor udrželi,“ řekl během karantény Salem Hebousse, kouč tehdy poslední Hostivaře. Jeho místo nakonec převzal kouč Petr Procházka.

„Dívám se dopředu s přáním, aby se situace již neopakovala,“ přeje si staronový hostivařský kouč, jenž musel oželet odchody zkušené dvojice Tomáš Pešír a Jiří Krejčí.

Přebor je mimořádně kvalitní soutěží, plnou bývalých ligových hráčů. Sami fotbalisté i fanoušci metropolitního fotbalu už se nemohou dočkat, až to konečně opět vypukne. Ještě tři týdny…