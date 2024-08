„V ročníku 1994/1995 jsmev Poháru ČMFS jako divizní mužstvo vyřadili prvoligovou Viktorku Plzeň výhrou 2:1. V ročníku 1997/1998 Admira/Slavoj, už třetiligová, v poháru ukončila cestu tenkrát prvoligové Viktorky Žižkov vítězstvím 3:2. To byly zápisy do historie,“ usmívá se při vzpomínkách na významné zápasy.

„Hráčů i trenérů bylo určitě hodně, namátkou se však musím zmínit o Dušanu Uhrinovi, který zde začal svoji trenérskou kariéru a dotáhl to až na trenéra naší úspěšné reprezentace. Setkávám se s ním na srazu bývalých hráčů Admiry, kteří se vždy scházejí koncem roku v kobyliské restauraci U Hofmanů. Pak určitě nelze zapomenout na pana Josefa Vavrušku, který v klubu věrně dělal dlouhá léta sekretáře a kterého jsem do klubu přivedl, když se stadion otvíral. V současné době obdivuji i našeho předsedu pana Josefa Přitasila, který léta náš klub vede a sponzoruje. A taky všechny ostatní, kteří jsou ochot-ni nám bezplatně pomoc při sportovních akcích. Pomoc zdarma, to už se dnes moc nenosía slovo brigáda je pro většinu už cizí nesrozumitelné slovo,“ vypráví Ladislav Čadský.

Admira na svém stadionu odstartovala už 61. sezonu. „Snad se rozumně dohodneme s TJ Kobylisy, která má podle mne až neúnosné finanční požadavky za pronájem areálu, byť Admiře část prostor od roku 1990 pronajala k užívání a údržbě. Bohužel, sport je státem sponzorován nedostatečně, takže finance do klubu proudí jen z členských příspěvků a od malých sponzorů. S tím nelze dělat zázraky. Takže mé osobní přání je dostatek finančních prostředků, aby nám to vše nespadlo na hlavu a nemuseli jsme se za náš areál stydět. Abychom ho mohli užívat bez zatím nezbytného omezování spotřeby vody, plynu a elektřiny. Neboli abychom mohli zaměřit svoji činnost jen na výchovu sportující mládeže,“ přeje si Ladislav Čadský.

Přijdete-li na stadion Admiry dnes, můžete se pohodlně usadit na Tribunu Josefa Vavrušky. Ten se této pocty dočkal v roce 2018 jako poděkování za více než půl století věrných služeb klubu na pozici sekretáře.

Do klubu přišel v roce 1965 a po roce ve funkci vedoucího mužstva starších žáků přesedlal do zmiňované role. „Přišel za mnou tehdejší předseda a nabídl mi, jestli bych nechtěl dělat sekretáře. Tak jsem to zkusil. A trochu se to protáhlo. Jsem totiž takový typ, že kam mě posadí, tam mě najdou. Beru to tak, že je moje povinnost odvést práci, kterou klub potřebuje,“ usmíval se v jednom z rozhovorů legendární postava pražského fotbalu. Zemřel v červnu roku 2020 ve věku 92 let.