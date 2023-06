Fotbalová Sparta odstartovala přípravu, reprezentanti se k týmu připojí později

Fotbalisté pražské Sparty budou v nadcházejícím ročníku FORTUNA:LIGY obhajovat mistrovský titul, a proto nesmějí v předsezonní fázi nic podcenit. Přípravu na novou sezonu odstartovali už v úterý 20. června a na programu mají i herní kemp v Rakousku. U mužstva zatím scházejí hráči, kteří si plní reprezentační povinnosti jak u dospělého nároďáku, tak u jednadvacítky. „Bude to těžké, fyzicky i psychicky náročné. Není to ale nic, co bychom neměli zvládnout,“ říká na startu tvrdé dřiny útočník Tomáš Čvančara.

