Od začátku se hrálo hodně útočně a brankáři obou týmů museli být neustále ve střehu. Jako první inkasoval ten sparťanský ve 28. minutě, ale proti parádní střele Malínského neměl šanci.

Úvodní trefa nalila Severočechům čerstvou krev do žil a ti byli až do přestávky aktivnější, skóre se ale měnilo až krátce po změně stran. Z druhé půle uběhlo jen pět minut a opět se prosadil Malínský, tentokrát ze skrumáže. A prsty měl i ve třetí trefě o pár minut později, tentokrát v roli nahrávače, jeho centr napálil do sítě Ikaunieks.

Za stavu 3:0 se zdálo, že už je o vítězi rozhodnuto. Sparťanští mladíci ale dokázali zápas ještě zdramatizovat. V 60. minutě se trefil Dudl, v 70. snížil na rozdíl jediného gólu Žížala. To už ale bylo z jejich strany vše, Jablonečtí vítězství nakonec udrželi.

„Některé věci tam byly poměrně dobré. Ale to, co nás trápí, se nám stále opakuje. Vedeme 3:0 a místo abychom to dohráli, tak si necháme dát zase zbytečné dva góly. U těch inkasovaných branek jsme to mohli řešit úplně jinak a jednoduše. Směrem dopředu tam bylo dost dobrých věcí, ale směrem dozadu jsme udělali opět zbytečné chyby,“ řekl pro klubový web trenér Jablonce Petr Rada.

FK Jablonec – AC Sparta Praha B 3:2 (1:0)

Branky: 28. a 48. Malínský, 57. Ikaunieks – 60. Dudl, 70. Žížala

Jablonec: Vajner – Holík, Štěpánek, Kubista, Surzyn – Hübschman – Malínský (86. Werani), Vaníček, Smejkal, Nykrín (86. Krob) – Ikaunieks (86. Torfiq).

Sparta, 1. poločas: Kotek – Borkovec, Gelashvilli, Horák, Krajinský – Gedeon, Ryneš, Vydra – Turyna, Kozák, Patrák. 2. poločas: Benada - Tvaroh, Piško, Večerka, Červak - Šilhart, Jonáš, Šimáček, Dudl - Schánělec, Žížala.