Tuzemská fotbalová scéna se třese na velkolepé vyvrcholení napínavé sezony. První vrchol přijde na řadu už dnes na Letné. Jako luxusní předkrm před bitvou o ligový titul v nadstavbě se bude servírovat pohárové finále. V něm si to o trofej rozdají Sparta a Slavia. Třaskavá bitva bude soubojem dvou aktuálně nejlepších týmů.

Derby Sparta - Slavia | Foto: CPA

Sparťané budou chtít zapomenout na loňské finálové zklamání a sáhnout si na prvním trofej, která je letos ve hře.

„Můžeme získat jednu ze dvou českých trofejí, navíc je to derby, takže ve hře je hodně. Vědí to všichni, a teď je na nás, abychom se soustředili na fotbal, a ne na emoce a to, co je ve hře. Máme velké ambice a uděláme všechno, abychom získali pohár,“ vyhlásil sparťanský kouč Brian Priske. „Dlouho jsme bojovali, abychom se sem dostali, takže musíme být připraveni. Chceme získat pohár pro Spartu.“

Pohár bude povzbuzením, ligu ale nerozhodne, uvědomuje si Priske i Krejčí

Kapitán Ladislav Krejčí má za sebou už dvě finálové účasti, přestože je mu teprve 24 let. „Pamatuju si obě finále. Jak to vítězné, tak to prohrané. Proto vím, co chci zažívat ve středu. Nějaké připomenutí v kabině určitě bude. Nejvíc si pamatuju, co říkával Bořek (Dočkal), že tyhle momenty nejvíc tvoří pouto ke klubu a ke spoluhráčům. To je nejvíc. Tohle určitě budu zmiňovat a věřím, že k tomu přistoupíme dobře,“ nechal se slyšet lídr Sparty.

Slavia uspěla ve všech šesti dosavadních soubojích o pohárovou trofej. „Derby, finále poháru, stadion půl na půl, lépe se to asi nedalo vymyslet. Je to zápas dvou nejlepších týmů o trofej, strašně se na to těšíme. Bude zajímavé, jak k tomu oba týmy přistoupí. Super zápas, krásné vyvrcholení, nic lepšího nemohlo být,“ těšil se kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Oslava fotbalu

Velká očekávání má i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Věřím, ze derby bude absolutně TOP zápas posledních let, kterým český fotbal potvrdí růst atraktivnosti a sledovanosti. Přeji si oslavu fotbalu na hřišti i v hledišti. Zápas, který nadchne, který vyhraje lepší tým a který se zapíše do historie zápasů našich týmů,“ vzkázal prostřednictvím Twitteru.

Derby pražských „S“ vyvrcholí pohár podruhé v historii a poprvé od roku 2002, kdy trofej získal po výhře 2:1 celek z Edenu. Sparta zvítězila v jediném z posledních čtyř soutěžních derby.

Slavia před finále sčítá ztráty, Olayinka a Masopust mají po sezoně

Pražské rivaly čeká druhý ze tří soubojů v jarní části sezony. V polovině dubna Sparta doma v lize remizovala se Slavií 3:3, když dokázala vyrovnat v nastavení díky vlastnímu gólu Aihama Ousoua. Po pohárovém finále se odvěcí soupeři utkají ještě v druhém kole nadstavby znovu na Letné.

Středeční derby tak bude pikantní overturou před ligovým finišem o mistrovský titul. „Bude to velký zápas, který jednomu týmu dodá velkou pozitivní energii, pro druhého to bude zklamání. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych finále až po sezoně. Týmu, který vyhraje, to takhle určitě pomůže,“ uvažoval nahlas trenér pražské Slavie Trpišovský.

„Zisk trofeje je vždycky velkým povzbuzením. Bojovali jsme v hodně zápasech, abychom se do finále dostali. Určitě to ale nerozhodne závěr soutěže. Nemůžeme ovšem popírat, že zvednutí poháru je velké povzbuzení,“ přiznal jeho protějšek Priske.

Finále poháru vypukne na Letné v 19.00.