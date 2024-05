Co pro vás znamená zisk "double"?

Znamená to pro nás všechny strašně moc, ani se to nedá slovy popsat. Hrajeme fotbal kvůli tomu, abychom vyhrávali trofeje. Tahle sezona byla hodně náročná a vyhrát dvě je úžasné.

Splnil finálový zápas vaše očekávání?

Očekávali jsme, že bude těžké, nastoupili jsme proti dobrému týmu, který využívá hodně osobních soubojů. Všichni jsme to viděli v sezoně i v Evropě, s jakými týmy se dokázala Plzeň měřit. Chválím hráče, zůstali klidní, koncentrovaní a vydrželi hrát to, co jsme si řekli.

Bylo to i trochu o štěstí?

Nemyslím, že o štěstí, ale o malých detailech. Někdy může být štěstí na vaší straně, ale výhra v poháru nebyla o štěstí.

Jak vám bylo, když v závěru soupeř v deseti vyrovnal?

Snažil jsem se hráče uklidnit, aby se soustředili na zápas. Chtěli rozhodnout v normální hrací době, což jsme nakonec zvládli. Bylo nás o jednoho víc, nepřemýšleli jsme o prodloužení nebo penaltách.

A co jste říkal na události po závěrečném hvizdu?

Nechci se k tomu moc vyjadřovat, je jasné, co se stalo. Základem je, aby se hráči a realizační týmy cítili bezpečně. A to se nestalo.

Jak se vám líbil výkon brankáře Vojtěcha Vorla?

Je s námi dva skvělé roky a je výborné, jakým způsobem trénuje a vytváří konkurenci loni Kovářovi a teď Vindahlovi. Je loajální, tvrdě pracuje. Vím, že to pro něj nebylo jednoduché, i proto jsem šťastný, že se všichni společně postarali o to, aby mohl zvednout pohár nad hlavu. Moc to pro něj znamená a zaslouží si to, je to úžasný člověk.

Jak se těšíte na nedělní oslavy s dvěma trofejemi?

Bude to úžasný pocit, stát na Letné po zisku dvou trofejí, užívat si to s fanoušky a celým klubem. Největší problém bude sehnat jedenáct lidí, kteří budou chtít hrát. Birmančevič chce hrát vždycky, musím si promluvit se Sivokem a Rosickým, jestli by to nezvládli. Kustod Stracený dostal červenou kartu, nastoupit nemůže, zeptám se vedoucího mužstva Baranka. Vyřeším sestavu, posadím se na lavičku a budu si to užívat.