Pražané hráli poprvé ve vyřazovací části úvodní duel dvojboje na půdě soupeře. „Myslím, že by to mohlo být z naší strany otevřenější,“ odhadoval před utkáním trenér Jindřich Trpišovský.

Jenže úřadujícímu českému mistrovi se tento plán příliš nedařil. Prvních dvacet minut ještě bylo uspokojivých. Jinak se Slavia snažila o trpělivou rozehrávku. V ní měl – tradičně – ústřední roli brankář Ondřej Kolář. Ten nastoupil poprvé od zápasu v Glasgow, kdy mu Kemar Roofe z Rangers doslova prokopl lebku. Proto Kolář v Londýně chytal v helmě, v níž jsme byli zvyklí vídat Petra Čecha, ke které ještě přidal kevlarovou masku.

Začátek neměl úplně nejlepší, za prvních sedm minut poslal dva výkopy do autu, ale postupně se dostal do role. Slušně rozehrával, navíc šest minut před poločasem zastavil hlavičku Roba Holdinga. Míč šel zřejmě do břevna, ale Kolář zákrokem potvrdil, že je ve své kůži.

V té době už byl Arsenal lepší, na Slavii možná dolehlo slavné jméno protivníka. Domácí měli i velké šance. V prvním poločase vyklouzl obraně z pravé strany devatenáctiletý supertalent Bukayo Saka, ale z pravé strany netrefil bránu.

Muž za dvě miliardy

Po změně stran přišly chvíle zkušeného útočníka Alexandra Lacazetta. Francouzský rutinér nejprve okradl o míč váhajícího Oscara Dorleyho a od půlky mazal sám na Koláře. Obstřelil ho, ale balon skončil na tyči. Po chvíli nedosáhl na prudký Sakův centr, proto míč napálil vysoko na bránu.

Nakonec udeřil muž, za nějž Arsenal zaplatil nejvíc v historii. Čtyři minuty před koncem Nicolas Pépé, muž za dvě miliardy, otevřel skóre.

Jenže velkému Arsenalu to nestačilo. Cennou remízu Slavii zajistil v závěru Holeš.