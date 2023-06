Už na předzápasové tiskové konferenci vyprávěl, jak rád by se ve finále Evropské konferenční ligy zapsal mezi střelce. Ve středu večer se mu pak jeho sen splnil. Jarrod Bowen dostal v 90. minutě parádní přihrávku za obranu, propálil vyběhnutého brankáře Fiorentiny a v Edenu odšpuntoval výbuch anglické radosti. „Bavil jsem se s rodinou o tom, jaké by bylo vstřelit rozhodující gól ve finále v poslední minutě. Je to sen,“ rozplýval se po utkání šestadvacetiletý křídelník.

Jarrod Bowen (úplně vpravo) se raduje z vítězství v Evropské konferenční lize. | Foto: ČTK

„Je to ten nejlepší pocit, jaký jsem za celou kariéru zažil. Vstřelit rozhodující gól v poslední minutě… Nejlepší moment v mé kariéře,“ hledal Bowen jen stěží slova.

S novináři se pak podělil i o svůj pohled na rozhodující branku utkání. „Měl jsem hodně času a pak už to bylo jen o tom, abych to trefil. Brankář vybíhal a to byl můj moment. Nevím, jestli jsem přes něj přepadl, ale pak jsem se jen vzhlédl a viděl jsem, že míč jde do sítě. Nevěřil jsem, že se to skutečně děje,“ usmíval se se zlatou medailí na krku.

Vysněná trofej měla pro něj i pro West Ham speciální příchuť po nevydařené sezoně v domácí soutěži. Kladiváři se dlouho motali kolem hranice sestupu a v Premier League skončili až na 14. místě. Během ročníku se na ně valila kritika ze všech stran a několikrát se hovořilo o odvolání trenéra Davida Moyese.

„Nechci říkat, že je to úleva, ale všichni jsme věděli, jak blízko bylo zklamání. Jsem rád, že jsme to zvládli kvůli spoluhráčům, ale také kvůli fanouškům. Po zápase jsme jasně viděli, jak moc to pro ně znamená. Nemám pro to slova. Nejlepší pocit v životě. O tom jsem nikdy ani nesnil,“ vyprávěl po zápase Bowen.

Ještě větší význam pak mělo pražské finále pro české duo Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Oba hrávali v Edenu velké zápasy za Slavii i reprezentaci a nyní dosáhli na pohár v dresu West Hamu. „Všechno bylo připravené tak, abychom to zvládli. Měli jsme dva české kluky, kteří se vraceli zpět na svůj domácí stadion. Jsem za ně opravdu šťastný, bylo vidět, jak moc to pro ně znamená,“ uvedl na konto svých českých parťáků Bowen.

Zlatá tečka za celým ročníkem tak pravděpodobně zakryje rozčarování z působení kladivářů v Premier League. Po šestém a sedmém místě totiž přišel razantní propad. Na evropském poli ale londýnský celek dokázal pokračovat v dobrých výkonech.

„Poslední dva roky v evropském fotbalu byly pro West Ham neuvěřitelné. Loni jsme vyhráli skupinu, dostali jsme se do semifinále. Letos jsme vyhráli skupinu a vyhráli ve finále. Je to neskutečný úspěch. Tým dokázal porazit některé opravdu silné týmy, zvládal hrát jak Premier League, tak evropský pohár. Za to si zaslouží uznání. Ze sezony, která byla zklamáním, je nakonec super sezona,“ zakončil svým hodnocením kouč Moyes.