Lídr soutěže, Újezd Praha 4, si na domácím hřišti s chutí zastřílel a odneslo to béčko Vyšehradu. To se drželo poločas, kdy platil stav 2:2, ale po přestávce inkasovalo hned pětkrát.

„Soupeři proti nám nemusí, mají to jednodušší, hrají bez stresu. My jsme v pozici, kdy musíme vyhrát každý zápas. To není pro nikoho jednoduché,“ uznal trenér vítězů Karel Jeřábek.

Povinné výhry se čekají také od druhé Dukly Jižní Město, která za Újezdem zaostává o tři body, díky prohře v nedávné vzájemné bitvě. Svěřenci kouče Josefa Světlíka tentokrát přejeli 4:0 soupeře z Třeboradic.

„Třeboradice ale hrály dobře, jen pak neudržely tempo hry, to rozhodlo. Protočil jsem sestavu o čtyři hráče, blíží se posledních pět kol, tam se soutěž bude rozhodovat,“ poznamenal.

Limberský dostal v Edenu pár facek, píše fanouškovský web. Hráč (zatím) mlčí

Jak bylo výše zmíněno, třetí bod, první jarní a navíc první po sedmnácti porážkách v řadě, vybojoval poslední Újezd nad Lesy za remízu 1:1 v Radotíně. „První půle byla z naší strany lepší. Párkrát se nám povedlo domácí nachytat, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. Nevybavuji si, že by měl do přestávky soupeř vážnější šanci. I po přestávce jsme měli možnosti k pojištění náskoku, ale neproměnili jsme. Místo toho propadl do sítě centr a my dostali gól vlastně z ničeho. Nechci být nenažraný, ale tenhle zápas jsme určitě mohli vyhrát,“ poznamenal trenér Újezdu nad Lesy Josef Šimek.

Do konce sezony zbývá ještě sedm kol a ve hře jetedy 21 bodů. Újezd nad Lesy je jistým sestupujícím, na 99 procent ho doplnína cestu o patro níž Uhelné sklady. Třeboradice a Vyšehrad B mají ještě teoretickou naději, ale oba celky na záchranu ztrácí třináct bodů.

Výsledky 23. kola

Újezd P4 – Vyšehrad B 7:2 (18. Pěnkava, 32. Tomaides, 55. Doležel, 60. Jankú, 73. Běhounek, 85. Jankú, 90+1. Štefan – 1. Krivosheev, 27. Holan), Uhelné sklady – Žižkov B dohrává se 3. května, Zličín – Motorlet B 2:3 (30. Merta, 62. Merta – 39. Pokorný, 45. Vacek, 74. Jánský), Dukla Jižní Město – Třeboradice 4:0 (36. Inneman, 60. Beneš, 61. Trávník, 70. Brabenec), Radotín – Újezd nad Lesy 1:1 (73. Doležal – 38. Kohout), Hostivař – Admira B 1:4 (43. Žampa – 1. Fencl, 13. Pavlata, 64. Horváth, 93. Trnka), Královice – Kolovraty 4:7 (11. Krejča, 22. vl. Klír, 79. Kučera, 9. Marek – 7. z pen. Gračko, 33. Gračko, 45. Vejr, 51. Vejr, 53. Gračko, 75. Hájek, 90+5. Votřel), Přední Kopanina – Podolí 4:1 (30. Urban, 52. Škarda, 80. Urban, 83. Hollmotz – 3. Štrajt)