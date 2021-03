„Remíza je málo, měli jsme vyhrát,“ prohlásil záložník Tomáš Holeš. „Není to ideální,“ uznal jeho parťák ze záložní řady Lukáš Provod. Přitom vstup do utkání měli Pražané famózní. Ale pak se ukázalo, že Rangers o víkendu nezískali svůj už 55. titul mistra skotské ligy náhodou.

V minulém kole, prvním jarním, tým kouče Jindřicha Trpišovského poslal ze hry Leicester, špičkový mančaft anglické Premier League. Na první pohled vypadali Rangers jako lehčí soupeř, ale nenechte se mýlit. Vždyť jen ta jména: na trenérské lavičce liverpoolská legenda Steven Gerrard. Na hřišti zajímavý (dokázal to i ve čtvrtek) Ianis Hagi, syn rumunské legendy, „karpatského Maradony“ Gheorghe Hagiho.

První půlhodinu zápasu si přesto vzal do své režie jiný Rumun. Nico Stanciu potvrdil, že má v poslední době více než slušnou formu. Zaprvé to demonstroval v 7. minutě. A to naprosto famózně. Podsaditý středopolař si navedl míč na roh velkého vápna a obstřelem poslal míč do horního rohu brány. Byla to paráda!

A k tomu ještě pobídka pro spoluhráče. Slavia také byla v prvních minutách zápasu jasně lepší. Rangers nestíhali její tempo, ničil je především útočník Jan Kuchta, v napadání neuvěřitelně kousavý i nesmlouvavý. Ze zběsilého rozjezdu vylétlo několik šancí. Už zmiňovaný Stanciu pálil z podobné pozice jako při gólové trefě těsně vedle. Provodův přímý kop vyrazil hostující brankář.

Jenže po půlhodině hry se situace změnila. Hosté se začali prosazovat, zneklidňovali slávistickou obranu. Vrcholem toho byly dvě situace. Ve 34. minutě se nedobře domluvil stoper David Zima s brankářem Ondřejem Kolářem, ale gólman nakonec ošemetnou situaci zvládl. O minutu později už bylo hůře. Hosté se prosadili po standardní situaci, právě Hagi přihrál na gól Filipu Helanderovi.

Od té chvíle byla hra vyrovnaná, stejně tak ve druhém poločase. Až v závěru měli sešívaní gólovou šanci jako hrom. Střídající Lukáš Masopust skvěle hlavičkoval, nicméně brankář Allan McGregor míč lapil na čáře. Bravurní zákrok. Odveta za týden tak bude hodně zajímavá.

Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1 (1:1)

Branky: 7. Stanciu - 36. Helander. Rozhodčí: Hategan - Marinescu, Gheorghe (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Zima, Vlček (vedoucí týmu) - Barišič, Davis. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš - Sima, Provod, Stanciu (76. Lingr), Olayinka (46. Masopust) - Kuchta (71. Oscar). Trenér: Trpišovský.

Rangers: McGregor - Patterson, Goldson, Helander, Barišič - Kamara (88. Zungu), Davis, Aribo (81. Roofe) - Hagi (63. Arfield), Morelos, Kent. Trenér: Gerrard.