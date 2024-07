V kádru pro zahajení přípravy s ním v Olomouci nový trenér Tomáš Janotka počítal. Nicméně Ebrima Singhateh se k týmu nepřipojil. Mluvilo se o tom, že se nevrátil z dovolené a jeho situace se začala řešit.

„Nebude tady. Nevím, co by musel udělat, aby tady byl. U mě má dveře zavřené a myslím, že je to definitivní,“ řekl po přípravném utkání s Trenčínem Tomáš Janotka.

Když Singhateh odjížděl na dovolenou, zdálo se být vše v pořádku. Nicméně během ní se něco změnilo. „Nepřišel na první trénink, neplní individuální program, nebere telefony, neodepisuje, nekomunikuje,“ vypočítává Janotka, jaké jsou s gambijským ofenzivním hráčem problémy.

Přitom ve Vlašimi nasázel na podzim ve druhé lize ve 14 zápasech 8 branek. Jenže po přesunu do Sigmy se příliš neprosadil. Nebyl členem základní sestavy a 10 startů proměnil v jediný gól - z penalty. Také Janotka se s ním setkal v béčku. Bilance osm zápasů, dva góly.

„Nemrzí mě to. Pokud je na tom hráč takto charakterově, tak absolutně nemám zájem někoho přemlouvat. Přesně takové tady nechceme,“ uzavřel Janotka na adresu dvacetiletého Singhateha.

Je otázka, zda si tímto chováním nezavařil také ve Slavii, jejíž je kmenovým hráčem. V Olomouci měl pokračovat do konce tohoto kalendářního roku formou hostování bez opce. Hanáci nyní situaci řeší.