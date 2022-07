Fotbalisté žižkovské Viktorky se v sobotu dopoledne utkali na svém stadionu s B týmem Sparty. Přesto, že šlo o jejich stadion, byli na něm hosté. Jak je to možné? Sparťanská rezerva totiž bude hrát své domácí zápasy druhé nejvyšší soutěže právě na Žižkově a generálku odehráli ve své vlastní režii, aby si hráči, fanoušci i pořadatelé všechno vyzkoušeli. A z výhry 3:2 se nakonec radovali „hosté“.

V přípravě tak parta z pod televizního vysílače doposud odehrála sedm zápasů, pět vyhrála a dvakrát remizovala.

„Dařilo se nám herně i výsledkově, snad jsme potěšili trenéry a přeneseme si to do sezony,“ přeje si kapitán Igor Súkenník.

ČFL odstartuje až o prvním srpnovém víkendu, Žižkov čeká krátké soustředění a pak generálka v Chlumci.

„Na soustředění stmelíme partu a užijeme si to,“ usmívá se Súkenník.

Žižkovští změřili během dvou dnů síly s oběma pražskými „S“. Se Slavií remizovali 2:2, Spartu o víkendu ve zmiňovaném utkání porazili 3:2. „Právě tyhle dva duely prověřily naši připravenost,“ řekl zkušený trenér Václav Kotal, který se týmu ujal společně s kolegou Michalem Šmardou. „Úspěšné výsledky dodají týmu impuls,“ dodal.

Sparta B - Žižkov 2:3 (1:2)

Branky: 15. Novotný, 82. Vydra z penalty – 3. Voltr, 6. Súkenník, 70. Hönig.

Sparta: Tůma – Borkovec (46. Váňa), Vydra, Večerka, Horák – Jonáš, Pudhorocký (68. Holoubek), Gedeon (82. Žížala) – Novotný (68. Ambler), Turyna (20. Kuchař), Goljan (59. Schánělec).

Žižkov: Myška (65. Slanina) – Prošek (46. Bazal), Žežulka, Březina (63. Muleme), Klusák – Řezáč, Buneš, Súkenník, Batioja, Štrombach (46. Hönig), - Voltr (46. Petráň).

Dukla: Teplice dostaly výprask

Také fotbalistům Dukly se v přípravě dařilo. Vstoupili do ní sice porážkami se Spartou a Českými Budějovicemi, ale výkony svěřenců nového kouče Petra Rady dávaly naději na zlepšení oproti ne úplně povedeným předchozím sezonám. V následujících pěti zápasech měla Dukla bilanci 3 výhry a 2 remízy, a to se Pražané čtyřikrát utkali s týmy z nejvyšší soutěže. Povedenou přípravu pak podtrhla sobotní kanonáda, kdy z Julisky Teplice odjely s potupným debaklem 1:4.

„Zvítězili jsme, nemůžeme z toho ale dělat žádnou velkou vědu. Každé vítězství je ale důležité. Doufám jen, že si to přeneseme do mistrovských zápasů. Je to příjemné vyhrát, ale tady opravdu ještě o nic nejde,“ brzdil Rada přehnaný optimismus.

Pražané o výhře rozhodli už v první půli. Běžela 38. minuta a po trefách Červenky, Holiše a Pirocha už to bylo 3:0. Krátce po přestávce se prosadil Kozel a Severočeši už dokázali jen zkorigovat na konečných 4:1.

„V přípravě jsme odehráli zápasy skoro jenom s týmy z první ligy, hrát proti nim je velká motivace. My jsme v přípravě vyzkoušeli hodně hráčů, z béčka, z juniorkyi z dorostu, ale v lize bude ten tlak větší. Výsledky v přípravě rozhodně nejsou to, co je na prvním místě. Ale jsou důležité pro sebevědomí hráčů,“ dodal Rada po úspěšné generálce.

Dukla - Teplice 4:1 (3:0)

Branky: 12. Červenka, 23. Holiš, 38. Piroch, 58. Kozel – 70. Žák.

Dukla: Čtvrtečka (46. Šťovíček) – Matoušek (75. Hodek), Piroch, Holiš, Souček (75. Zapletal), Barac (46. Hrubeš), Ullman (46. Hodek), Moulis (46. Kim), Kozel (75. Mládek), Buchvaldek (46. Šebrle), Červenka (46. Matějka).

Teplice: Grigar – Kučera, Chaloupek (46. Knapík), Belančić (46. Vondrášek) – Hyčka (83. Hora), Trubač (67. Žák), Čičovský (46. Mareček), Jukl, Urbanec (87. M. Vachoušek) – Kodad (46. Křišťan), Čerepkai (56. Procházka).