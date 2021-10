„Výsledek je vzhledem k první půli zklamáním, ale myslím si, že tato porážka nám může jen pomoci. Začali jsme dobře, byli jsme kompaktní a silní směrem dopředu. Škoda, že jsme nedali na 2:0, to by mohl zápas vypadat úplně jinak,“ přiznal trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Skóre utkání otevřel po půl hodině hry Buchvaldek. Když už se vše schylovalo ke konci prvního poločasu, hnal se sám na budějovickou branku Ruml. Doháněli jej obránci, tak z hranice šestnáctky vystřelil a Šípoš musel vytáhnout perfektní zákrok, aby se nešlo do šaten za dvoubrankového náskoku domácích.

Hosté po změně stran zvýšili aktivitu a výsledkem bylo srovnání Brandnera. Favorizovaní hosté se dostali poprvé do vedení deset minut před koncem, kdy Barac fauloval a z penalty se nemýlil Čolič.

Domácí se ale nevzdali, trenér Pilný prostřídal, aby posílil útok a v samotném závěru byli jeho svěřenci po závaru před brankou hodně blízko k vyrovnání, Peterka ani Adediran ale hradbu těl neprostřelili.

Tečku za utkáním pak udělala třetí minuta nastavení. Dukla kopala roh, před branku šel i gólman Šťovíček, ale míč se odrazil k van Burenovi, který s ním popoběhl a z půlky jej poslal do opuštěné brány.

„Ve druhém poločase soupeř zrychlil hru, prostřídal a přidal kvalitu. My jsme se dostávali pod tlak a nedokázali jsme s Budějovicemi držet krok. Projevilo se i to, že kluci jako Doumbia a Kovernikov neměli dlouho zápasové vytížení. Mrzí nás, že jsme nepostoupili. Na druhou stranu to byla super konfrontace s prvoligovým soupeřem. Dlouho jsme hráli vyrovnanou partii a ke konci se rvali o prodloužení. Bohužel se to nepovedlo,“ dodal Pilný.

Dukla Praha - Dynamo České Budějovice 1:3 (1:0)

Branky: 32. Buchvaldek – 61. Brandner, 80. Čolič z penalty, 90+3. van Buren. ŽK: Doumbia, Kozel – Vais. Rozhodčí: Klíma – Hurych, Slavíček.

Dukla: Šťovíček – Ruml, Kovernikov, Konan, Kulhánek – Peterka, Kozma – Buchvaldek (73. Cienciala), Doumbia (83. Hrubeš), Barac (83. Kozel) – Pázler (69. Adediran).

České Budějovice: Šípoš – Čolič, Havel, Novák, Skovajsa - Javorek (90. Sladký), Vais (63. Hora) - Brandner (63. Mršič), Mihálik, Tolno (63. Hellebrand) - Bassey (86. van Buren).