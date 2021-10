Jeho svěřenci zahájili sezonu skvěle. V prvních šesti zápasech pětkrát vyhráli, jednou remizovali a vévodili tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Po reprezentační přestávce ale přišel útlum a ze čtyř zápasů druhé nejvyšší soutěže vybojovali jediný bod. Úspěch v poháru by partu z Julisky určitě nabudil, jelikož o víkendu je na programu další přestávka určená národnímu týmu.

"Budeme chtít postoupit. Zároveň je to zápas, který nám může pomoci odrazit se a zlepšit si sebevědomí," burcuje trenér Dukly Bohuslav Pilný.

