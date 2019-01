Praha - Podle ČMFS měl fotbalista Matijas Pejič platnou registraci, i když brněnští funkcionáři udělali administrativní chybu.

Fotbalista Zbrojovky Brno Matijas Pejič. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Fotbalový svaz nebude kontumovat zápas 18. ligového kola mezi Slavií a Brnem v neprospěch hostujícího týmu, za který podle Slavie neoprávněně nastoupil Matijas Pejič. Ředitel oddělení profesionálního fotbalu ČMFS Ivo Lubas však dnes uvedl, že registrace bosenského fotbalisty v rámci svazu byla platná, byť brněnští funkcionáři udělali administrativní chybu. Ke kontumaci duelu, který skončil remízou 1:1, prý není důvod.

Proti Lubasovu verdiktu je možné se odvolat do tří dnů. Případem se nyní začne zabývat disciplinární komise ČMFS, která může dodatečně potrestat představitele brněnského klubu, kteří jsou zodpovědní za registraci svých hráčů.



Brňané se zatím ale nemusejí obávat, že přijdou o bod za remízu. "Po konzultaci s odborníky, z nichž někteří se přímo podíleli na vytváření zmíněných předpisů, jsme došli k závěru, že se nejedná o pochybení, které by mělo za následek herní důsledky, tedy kontumaci," uvedl Lubas v tiskovém prohlášení.

Brno souhlasí, Slavia se rozhodne o odvolání

"Vítáme rozhodnutí, že zůstal výsledek dosažený na hřišti. Naše stanovisko tím bylo potvrzeno," řekl mluvčí Zbrojovky Brno Boris Keka. "K dalším administrativním záležitostem se nebudeme nyní vyjadřovat, neboť nechceme předjímat události. Spolupracujeme na celém případu s fotbalovým svazem," dodal.

Slavia zatím neoznámila, zda se odvolá. "Informace jsme dostali dnes odpoledne. Nejprve si je vyhodnotíme a pak zvážíme další kroky," uvedl mluvčí klubu Ondřej Zlámal.



Pejič naskočil do hry jako střídající hráč v poslední minutě, přestože podle slávistů na svém registračním průkazu neměl současný název klubu Zbrojovka Brno. Brňané možné pochybení odmítli, stejně jako rozhodčí, kteří registrace hráčů před každým utkání jsou povinni kontrolovat a jsou tak zodpovědní za to, jestli hráč může do zápasu zasáhnout.

Administrativní chyba Brna

Lubas připustil, že v kauze došlo k administrativním pochybením a nesrovnalostem. Pejič prý opravdu při utkání na Slavii měl registrační průkaz vedený na předchozí název klubu 1. FC Brno. Funkcionáři brněnského klubu ho totiž po návratu hráče z hostování v bosenském Orasje nevyměnili za průkaz nesoucí aktuální název Zbrojovka.



To však podle Lubase není důvod ke kontumaci. Pejič byl i během hostování v Orasje stále veden v centrálním registru ČMFS, což je klíčové. "Skutečnost, že klub nevyměnil hráči registrační průkaz za průkaz, který by obsahoval aktuální název klubu, je třeba považovat za administrativní pochybení klubu a jeho odpovědných funkcionářů, které je nutno sankcionovat jinými způsoby postihu, nikoli však vyhlášením kontumačního výsledku," uvedl Lubas.



Funkcionáři Brna mnohou dostat trest od disciplinární komise, podnět k prošetření případu předá sám Lubas.



S problémy při registracích hráčů se v letošní sezoně potýkala také hokejová extraliga. Mladá Boleslav přišla o 22 získaných bodů, Plzeň o 19 a Kladno o šest. Kluby doplatily na to, že za ně hráli hokejisté s neplatnými registracemi. Fotbalový svaz tak radikální řešení nezvolil.