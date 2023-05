Ano, je to můj rekord. Ještě se mi nepodařilo vstřelit tolik gólů v jednom zápase.

Byly to čtyři góly ze čtyř šancí nebo jste něco i zahodil?

Nene, nezahodil nic. Byly to čtyři góly ze čtyř šancí.

Hattrick jste měl už do poločasu. Co jste si říkal v té době? Obzvlášť, když pak hned po změně stran padl čtvrtý gól?

Když jsem vstřelil hattrick, tak jsem si říkal, že můžu vstřelit ještě další gól, protože jsem na to měl ještě celý druhý poločas.

Zápas skončil jednoznačně 7:2. Odpovídá výsledek tomu, co se dělo na hřišti?

Popravdě si myslím, že ne. Jihlava měla za stavu 2:1 velkou šanci. Naštěstí pro nás nedali a my jsme na konci poločasu přidali dva góly, které si myslím, už zápas rozhodly.

Štěpán Beran v této sezoně doposud nastřílel deset gólů.Zdroj: SK Slavia PrahaVy osobně máte na kontě už deset gólů. Jste s tím spokojený?

Nejsem spokojený. Vždycky těch gólů může být víc.

Jak náročná je pro mladé hráče druhá liga?

Náročná je určitě hodně, ale také nám moc dává. Hrajeme profesionální soutěž, která je náročná fyzicky i psychicky. V každém zápase hrajeme proti starším klukům, kteří mají mnohem větší zkušenosti s profi fotbalem a my se můžeme zlepšovat a posouvat. Jak tým, tak i jednotlivci.

Očima trenéra

„Vrací se mu jeho píle a jeho přístup k fotbalu. Je na sebe hodně náročný. Stejně to je u Kuby Kopáčka, oba mají skvělé mentální nastavení. Jsou to hezké příběhy, mají k fotbalu stoprocentní přístup a fotbal milují, dávají do toho celé srdce. Takovým hráčům se to pak vrátí, tentokrát za to byli odměněni skvělým zápasem. Jsme za ně moc rádi. Jen tak dále."

Marek Jarolím, trenér

V posledních třech zápasech jste vybojovali sedm bodů. V čem vidíte to zlepšení?

Začalo to od zápasu v Příbrami, kam jsem nemohl odcestovat kvůli maturitě. Kluci to perfektně zvládli a díky tomu se celému týmu zvýšilo sebevědomí a zlepšila se i nálada mimo hřiště. V Chrudimi jsme sahali po třech bodech od začátku zápasu, bohužel jsme neměli štěstí a nic nám tam nespadlo jako například teď s Jihlavou.

Ulevilo se vám, i když ještě není konec, že jste se dostali ze sestupové příčky?

Jasně že ulevilo. V sestupových příčkách nechce být žádný tým. Náš jediný cíl je ten, aby to tak zůstalo i po konci sezóny.

Konec nebude snadný - do vedoucí Karviné, doma čtvrtá Líšeň a nakonec na hřiště také se zachraňujícího se Prostějova…

Ano, máte pravdu. Na druhou stranu, když my budeme hrát svůj fotbal, jak ho umíme, tak můžeme hrát s kýmkoliv vyrovnaný zápas.

Ukázat se v každém zápase a zaujmout lidi z áčka je také velikou motivací, že?

Přesně tak. Dostat se do áčka je pro nás největší motivací.

