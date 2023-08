Fotbalisté Sparty nastoupili po vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů do bitvy o Evropskou ligu na hřišti záhřebského Dinama aktivně a s chutí, stejně jako hráli před týdnem proti Kodani. Po vedoucím gólu Krejčího z penalty ale dostali gól do šatny po hrubce Kairinena a po přestávce úplně zkolabovali. Do pražské odvety si vezou prohru 1:3.

Fotbalisté Sparty nevstoupili do 4. předkola Evropské ligy dobře. Na hřišti Dinama Záhřeb padla 1:3. | Foto: CPA

Fotbalisté Sparty nastoupili po vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů do bitvy o Evropskou ligu na hřišti záhřebského Dinama aktivně a s chutí, stejně jako hráli před týdnem proti Kodani. Po vedoucím gólu Krejčího z penalty ale dostali gól do šatny po hrubce Kairinena a po přestávce úplně zkolabovali. Do pražské odvety si vezou prohru 1:3.

Oba soupeři si nejprve zkoušeli, co jim ten druhý dovolí. Sparťané ustáli úvodní tlak domácích a sami začali vystrkovat růžky. Když už to vypadalo, že do šaten se půjde za bezbrankového stavu, odběhl po jedné akci před domácí brankou k videu, kde uviděl hru rukou a ukázal na penaltový puntík.

Míč si vzal kapitán Krejčí, který proti Kodani ve stejné situaci selhal, ale tentokrát připomněl, že penalty prostě umí.

Ovšem ani za stavu 0:1 se do šaten neodcházelo. Při rozehrávce chyboval Kairinen, místo přerušení hry se sparťané nechali vykombinovat a Špikič obstřelil Vindahla.

Hned po změně stran měl sparťan Olatunji na kopačce gól, ale do střely mu skluzem padl jeden z obránců… A to bylo až do konce utkání ze strany Sparty vše.

Další minuty už se hrály za převahy chorvatského týmu. Během tří minut se prosadili Perič s Ivanušecem a najednou platil stav 3:1.

Pražanům se nedala upřít snaha, ale do hry už se nedokázali vrátit. Do Prahy si tak do odvety vezou dvoubrankové manko.

Dinamo Záhřeb - Sparta Praha 3:1 (1:1)

Branky: 44. Špikič, 58. Perič, 61. Ivanušec - 39. Krejčí z pen. Rozhodčí: Guida - Bindoni, Tegoni - Colombo (video, všichni It.). ŽK: Baturina - Laci.

Dinamo: Nevistič - Moharramí, Ristovski, Perič (86. Šutalo), Ljubičič - Špikič (65. Emreli), Mišič, Baturina (65. Stojkovič), Bulat (75. Sučič), Ivanušec (86. Mychajličenko) - Petkovič. Trenér: Jakirovič.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek (68. Laci), Zelený (82. Ryneš) - Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (62. Minčev) - Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Priske.