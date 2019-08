Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny, týmy na třetích místech budou na jaře pokračovat v Evropské lize. Program základních skupin začne v úterý 17. září. "Když už se nám tam podařilo dostat, zaplaťpánbůh, že máme tyhle tři týmy. A ne týmy, které už jsme měli, nebo že nejedeme někam na východ. Každý v Česku chce přijít na Dortmund nebo Barcelonu. Jsou to tři vynikající týmy s obrovskou historií a kvalitou," řekl novinářům trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Všichni víme, co je to za týmy, ale nebudeme se vzdávat předem. Doma jsme trápili Sevillu, Chelsea, věřím, že jsme schopni s těmi soupeři hrát doma zápasy, ve kterých jsme schopni uhrát nějaké body," dodal.

Slavia do hlavní fáze prestižní soutěže postoupila poté, co v závěrečném 4. předkole vyřadila Kluž po dvou výhrách 1:0. Červenobílí si zahrají skupinu elitní klubové soutěže podruhé v historii a poprvé po 12 letech. V roce 2007 skončili třetí.

Slávisté, kteří v uplynulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské ligy, zůstali jediným českým celkem v evropských pohárech, zbylé týmy vypadly v kvalifikaci.

Základní skupina podruhé v řadě

Český fotbal bude mít zastoupení v základní skupině Ligy mistrů podruhé za sebou, vloni hrála hlavní fázi Plzeň, která obsadila třetí místo. Pražané díky postupu do skupiny získají prémii v přepočtu 393 milionů korun.

Slavia při losu figurovala v papírově nejslabším ze čtyř osmičlenných výkonnostních košů a měla jistotu, že se vyhne Lokomotivu Moskva, Genku, Galatasarayi Istanbul, Lipsku, Crvené zvezdě Bělahrad, Bergamu a Lille.

Červenobílí toužili dostat soupeře z Anglie, ideálně obhájce trofeje Liverpool, který vede Jürgen Klopp, trenérský vzor Trpišovského. Největší přání se slávistům nesplnilo, Čech, který jednotlivé týmy přiřazoval do skupin, ale červenobílým přisoudil bývalého Kloppova zaměstnavatele a vítěze Ligy mistrů ze sezony 1996/97 Dortmund. Borussia je vyhlášená skvělými fanoušky, její stadion pojme přes 80 tisíc diváků.

Radost v kabině

Ze slávistické kabiny se v momentě, kdy Čech poslal Slavii do skupiny F, ozval radostný řev. "Strašila mě skupina, kde byly Zenit, Benfica a Lyon. Když Péťa Čech vytáhl tohle géčko, to byl první řev. Druhý pak, když nám vylosoval tuhle skupinu. Úplně se z toho třesu, zahrát si proti takovým soupeřům," řekl slávistický bek Vladimír Coufal.

Ještě zvučnějším jménem je Barcelona. Španělský šampion vyhrál Ligu mistrů celkem pětkrát, naposledy v roce 2015. Jeho největší hvězdou je argentinský útočník Lionel Messi, pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa.

Barcelona si už na české půdě Ligu mistrů zahrála, v roce 2011 ji měla ve skupině Plzeň. V prvním duelu v Katalánsku na vyhlášeném Camp Nou Viktoria prohrála 0:2, v domácí odvetě v Edenu, kde měla azyl, pak věhlasnému soupeři podlehla 0:4. V samostatné historii si proti Barceloně zahrála ještě Sparta, která rovněž favoritovi dvakrát podlehla.

Na triumf v nejprestižnější klubové soutěži už dosáhl i zbývající soupeř Inter Milán. Ovládl ji třikrát a naposledy před devíti lety. "Je to samozřejmě hrozně těžká skupina. Každý bod bude zlatý, když budeme chtít postoupit z třetího místa, bude to neskutečně těžké. Uděláme vše pro to, abychom tam nebyli úplně za pitomce," dodal Coufal.

S Interem, který hraje na slavném San Siru, se utkala před třemi lety Sparta v Evropské lize. Doma vyhrála 3:1 a v Itálii prohrála 1:2. Dortmund se naposledy představil na české půdě v roce 2002, kdy ve čtvrtfinále Poháru UEFA vyřadil Liberec po remíze 0:0 venku a výhře 4:0 doma.

Los s základních skupin fotbalové Ligy mistrů

Skupina A: Paris St. Germain, Real Madrid, Club Bruggy, Galatasaray Istanbul.

Skupina B: Bayern Mnichov, Tottenham, Olympiakos Pireus, Crvena zvezda Bělehrad.

Skupina C: Manchester City, Šachtar Doněck, Dinamo Záhřeb, Bergamo.

Skupina D: Juventus Turín, Atlético Madrid, Leverkusen, Lokomotiv Moskva.

Skupina E: Liverpool, Neapol, Salcburk, Genk.

Skupina F: FC Barcelona, Dortmund, Inter Milán, Slavia Praha.

Skupina G: Petrohrad, Benfica Lisabon, Lyon, Lipsko.

Skupina H: Chelsea, Ajax Amsterodam, Valencie, Lille.