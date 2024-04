Disciplinární komise řeší každý týden spoustu fotbalových přestupků, ať už z řad hráčů, funkcionářů nebo také diváků. A nemusí to být pouze v dospělém fotbale. Tučné pokuty totiž komise rozdělila po událostech ze zápasu České divize žáků U14 mezi domácím ČAFC Praha a FK Orlicko, který se odehrál 6. dubna ve sportovním areálu v Záběhlicích.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Samotný zápas skončil remízou 2:2, perné chvilky ale zažili rozhodčí a pořadatelé po závěrečném hvizdu kvůli fanouškům Orlicka.

Hlavní rozhodčí Václav Vokolek popsal události do Zápisu o utkání následovně: "Při odchodu rozhodčích z hrací ploch po konci utkání za rozhodčími přišel jeden z fanoušků týmu hostů se slovy: "Můžete mi do pr… říct, co jste tam vymysleli za penaltu, ty vole?" Jedna z fanynek týmu hostů přišla za asistentem rozhodčího se slovy: "Vy jste úplný č…, to je nehorázný." Následně do něj strčila a plivla na něj."

Doufám, že nic horšího se mi stát nemůže, říká sudí Hanzlík rok po napadení

Zatmění mysli těchto dvou fanoušků týmu hostů vytáhne z pokladen obou klubů několik tisícovek. Domácí ČAFC Praha byl potrestán za "Porušení povinností pořádajícího klubu" - tedy neuhlídání vstupu fanoušků k rozhodčím - pokutou ve výši šesti tisíc korun.

Hostující FK Orlicko pak z kasy vyndá ještě o dvě tisícovky více kvůli "Nesportovní chování fanoušků a jiných osob".