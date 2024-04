/FOTO, VIDEO/ Čtrnáctý ročník Dětského fotbalového poháru byl po všech stránkách rekordní. Do základních kol nastoupilo 114 týmů z více než 80 základních škol po celé Praze. V tělocvičně Základní školy Věry Čáslavské na Petřinách se ve finálovém turnaji utkalo osm nejlepších týmů a po penaltovém rozstřelu se ze zlatých medailí těšili žáci ZŠ Jitřní. Stříbro brala ZŠ Kbely a bronz ZŠ Jakutská.

Dětský fotbalový pohár, finále 2024, radost vítězů. | Video: Deník/Michal Káva

Radost vítězů.Zdroj: Deník/Michal KávaDětský fotbalový pohár je turnaj pro žáky a žákyně prvních a druhých tříd základních škol. Pořádá jej Pražský fotbalový svaz za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Osmička finálových účastníků byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech a poté se jednotlivé týmy utkaly o konečná umístění. Oba zápasy o medaile nakonec musel po remíze 1:1 rozhodovat až penaltový rozstřel. V bitvě o třetí místo v něm měli více štěstí žáci ze ZŠ Jakutská a také ve finále, kdy rovněž platil po deseti minutách výsledek 1:1, se po nervydrásajícím rozstřelu radovaly děti ze ZŠ Jitřní.

Rozhodující penalty ve finále:

Zdroj: Deník/Michal Káva

Turnaj byl plný emocí, slziček smutku i radosti, ale hlavně úžasného nadšení všech malých fotbalistů. Moderátorem finálového turnaje byl freestylista Honza Weber, který pak dětem předvedl svoji show. Za dětmi přišel rovněž pětinásobný mistr se Spartou a bývalý reprezentant Tomáš Jun.

"Jsem naprosto nadšený," usmíval se po úspěšném finále trenérů vítězů Pavel Nápravník. "Bylo to nabité emocemi. Musím pochválit soupeře, organizaci, všechno bylo skvělé," pokračoval učitel ZŠ Jitřní a zároveň kouč mládeže v FC Tempo.

"Jako trenér jsem velice spokojený, ani to nejde jinak. Vyhrát první místo v Praze je obrovský úspěch. Kluky znám dlouho, trénujeme spolu, všechno jsou to spoluhráči z Tempa a vidím potenciál do budoucna. Už teď se těšíme na další turnaje a soutěže," vyprávěl.

Dětský fotbalový pohár, finále 2024.Zdroj: Deník/Michal KávaTým ze ZŠ Jitřní se přitom do Dětského fotbalového poháru přihlásil až na poslední chvíli. "Nevěděli jsme, do čeho jdeme a po prvním kole si říkali, že máme na to, se dostat dál. Osmifinále jsme vyhráli bez porážky a finále bylo třešničkou na dortu, to už jsme počítali s tím, že to nebude sranda. A nakonec to vyšlo, kluci to vybojovali," pokračoval Pavel Nápravník.

Jeho tým určitě nebude chybět ani příští rok. "V prvním kole jsme měli dva týmy. Tento byl složený z druháků, doplněný o jednoho prvňáka a druhý tým byl složený jenom z prvňáků. Všechno to jsou hráči z FC Tempo Praha. Takže příští rok opět přijedeme v konkurenceschopné sestavě," dodal s úsměvem.

Výsledky

Skupina A: ZŠ Kuncova - ZŠ Řeporyje 0:0, ZŠ Kbely - ZŠ Novodvorská 0:0, ZŠ Kbely - ZŠ Kuncova 3:2, ZŠ Novoborská - ZŠ Řeporyje 1:1, ZŠ Kuncova - ZŠ Novodvorská 4:0, ZŠ Řeporyje - ZŠ Kbely 0:3.

Skupina B: ZŠ Jitřní - ZŠ Radlická 1:1, ZŠ Hanspaulka - ZŠ Jakutská 0:0, ZŠ Hanspaulka - ZŠ Jitřní 0:3, ZŠ Jakutská - ZŠ Radlická 3:1, ZŠ Jitřní - ZŠ Jakutská 7:0, ZŠ Radlická - ZŠ Hanspaulka 4:0.

O 7. místo: ZŠ Novoborská - ZŠ Hanspaulka 3:0

O 5. místo: ZŠ Řeporyje - ZŠ Radlická 0:1

Semifinále: ZŠ Kbely - ZŠ Jakutská 3:0, ZŠ Kuncova - ZŠ Jitřní 0:2

O 3. místo: ZŠ Jakutská - ZŠ Kuncova 2:1 po penaltách

Finále: ZŠ Kbely - ZŠ Jitřní 1:2 po penaltách

Zdroj: Deník/Michal Káva

Konečné pořadí

1. ZŠ Jitřní

2. ZŠ Kbely

3. ZŠ Jakutská

4. ZŠ Kuncova

5. ZŠ Radlická

6. ZŠ Řeporyje

7. ZŠ Novoborská

8. ZŠ Hanspaulka

Dětský fotbalový pohár, finále 2024: Vítězové, ZŠ Jitřní.Zdroj: Deník/Michal Káva