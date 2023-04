/FOTOGALERIE/ Třináctý ročník populárního turnaje Dětský fotbalový pohár je minulostí. Během poslední březnové středy se opět po roce ve sportovní hale Základní školy Věry Čáslavské utkalo osm nejlepších pražských škol ve velkém finále. Letos se celého turnaje zúčastnilo přes 700 dětí z více než 70 pražských základních škol. Do finále se školy probojovaly skrz základní a poté i semifinálovým kolem.

Z finále Dětského fotbalového poháru. | Foto: PFS/Lukáš Fabián

Konečné pořadí Dětského fotbalové poháru 2023:

1. ZŠ Dolní Měcholupy

2. ZŠ Radlická

3. ZŠ Edvarda Beneše

4. ZŠ Nepomucká

5. ZŠ K Milíčovu

6. ZŠ Chelčického

7. ZŠ Zličín

8. ZŠ Slivenec

Finále se zúčastnily týmy ZŠ Radlická, ZŠ Slivenec, ZŠ Dolní Měcholupy, ZŠ K Milíčovu, ZŠ Nepomucká, ZŠ Zličín, ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ Chelčického. Ambasadorem finálového turnaje se stal Vladimír Šmicer. Bývalý český reprezentant a vítěz Ligy mistrů UEFA byl pro děti velkým lákladlem, což bylo vidět i na autogramiádě. Vladimíra Šmicera doplnil fotbalový freestylista a moderátor finálového turnaje Honza Weber. Turnaj také navštívil předseda Komise mládeže člen výkonného výboru Pražského fotbalového svazu pan Tomáš Kubr.

“Jsem velmi rád, že se nám opět podařilo uskutečnit tuto krásnou akci. Každým rokem se nám daří oslovovat další a další školy, za což jsme velmi rádi. Velké poděkovaní patří také Magistrátu hlavního města Prahy a Praze 1, bez kterých by tento turnaj nebyl takto úspěšnou akcí. ”, říká člen VV PFS pan Tomáš Kubr.

Újezd domácí šlágr prohrál. Česká Lípa vede o šest bodů

Finále bylo nalosováno do dvou skupin, stejně jako tomu bylo v základních a semifinálových kolech. Skupina A byla tvořena týmy reprezentující tyto školy: ZŠ Radlická, ZŠ Dolní Měcholupy, ZŠ K Milíčovu a ZŠ Slivenec. Skupina B se skládala ze ZŠ Zličín, ZŠ Chelčického, ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ Nepomucká.

Skupinu A ovládly děti ze ZŠ Radlické, které do semifinále z druhého místa doprovodil tým ze ZŠ Dolní Měcholupy. Ze skupiny B postoupila ZŠ Nepomucká a ZŠ Edvarda Beneše. Úvodní semifinále nabídlo utkání mezi vítězem skupina A (ZŠ Radlická) a druhým týme ze skupiny B (ZŠ Nepomucká). Utkání to bylo vyrovnané, ale vítěz mohl být jen jeden. Misky vah překlopily na svoji stranu děti ze ZŠ Radlická, které se po výborném a zodpovědném výkonu radovaly z postupu do finále 13. ročníku Dětského fotbalového poháru. Druhým finalistou se stal tým ze ZŠ Dolní Měcholupy, který přehrál ZŠ Edvarda Beneše.

Vltavín přišel v závěru o bod. Výhru Plzně trefil jeho bývalý kanonýr Pejša

“Jsem nadšen. Po celou dobu turnaje jsem viděl, jak děti do utkání dávají plno radostí a emocí. Opravdu se mi to moc líbilo. Když jsem byl malý, tak jsem hrával za školu také tyto turnaje a vždycky mě to moc bavilo. Byl jsem pyšný, když se nám podařilo něco vyhrát a přesně to jsem viděl i dneska. Bylo krásné sledovat jak se děti radují ze vstřelené branky nebo z vítězného utkání. ”, říká vítěz Ligy mistrů UEFA Vladimír Šmicer.

Ještě předtím, než se dva nejlepší týmy utkaly o titul vítěze celého ročníku, odehrál se zápas o 3. místo. Na obou neúspěšných týmech ze semifinálových bojů byl vidět velký smutek z nepostupu do finále. Bylo vidět, že oba týmy chtějí urvat aspoň třetí místo a získat tak bronzové medaile. Po velmi vyrovnaném utkání se z vítězství 2:1 nakonec radoval tým ze ZŠ Edvarda Beneše.

Kopanina vyhrála bitvu o druhé místo. V Braníku padlo osm gólů

Do finálového utkání nastoupil za velmi mohutné povzbuzování svých fanoušků tým ze ZŠ Radlická a Základní škole Dolní Měcholupy. Utkání od začátku nabídlo velmi pěkný fotbal. Po základní hrací době skončilo utkání nerozhodným stavem a o vítězi třináctého ročníku DFP musely rozhodnout pokutové kopy. V těch udržel pevnější nervy tým ze ZŠ Dolní Měcholupy, který tak ovládl celý letošní ročník Dětského fotbalového poháru.

“Cesta celým turnajem byla pro nás celkem snadná. (usmívá se) Mám skvělý tým, podařilo se nám vyhrát základní kolo, semifinále a dneska i finále. Je to naše třetí účast na turnaji a opět se potvrdilo to, že to je skvělá akce, která přináší vše co má a kterou si po každé s dětmi moc užijeme,“ povídá učitelka vítězného týmu Petra Huclová.

Autor: Jan Gruber

Boj o čtvrté místo tabulky. Bohemians potřetí v sezoně udolali Slovácko