Jak se vám líbil výkon Slavie v Itálii?

Ve skrytu duše všichni doufali, že překvapí a povedlo se. Podala výborný výkon, škoda jen vyrovnání v závěru. Výhra by byla úplná bomba, ale i tak jde o nádherný vstup a bod je zlatý. Byl jsem rád, že se hrál hezký fotbal, na který se dobře koukalo.

Co říkáte na aktuální formu sešívaných?

Trenér Trpišovský má z čeho vybírat a klub si může dovolit zaplatit spoustu posil. Když je přísun financí, dělá se všechno lépe. (usmívá se) Mohou klidně poskládat tým na ligu i pro Evropu a trenér umí skvěle reagovat na to, proti komu zrovna hraje.

V neděli je na programu derby. Může být pro Spartu výhoda, že její rival ještě bude mít v hlavě Ligu mistrů?

Těžko říct… Derby má svoji atmosféru, nejde o běžný ligový zápas. Může se stát, že Slavia postaví to nejlepší, co má. Nebo se přizpůsobí sestavě Sparty. Ta se pořád dává dohromady. Bude to určitě zajímavé a moc se na zápas těším.

Jak vzpomínáte na derby, která jste sám odehrál?

Krásné zápasy. Napínavé, vypjaté, tvrdé, měly vše, co má derby mít. Nedávno jsem si přečetl, že jsem jich za devět let ve Spartě odehrál devatenáct. To je slušné číslo.

A vybavíte si nějaký konkrétní zápas se Slavií?

Každý si většinou pamatuje ten první. Já ho mám spojený se zraněním. Bylo to v roce 1966 na staré dřevěné Spartě. Když to dnes někomu vyprávím, tak mi nevěří, ale tehdy se ještě nesmělo střídat. Jedenáctka, která nastoupila, zápas prostě musela dohrát. Já dostal před poločasem koňara, bylo to hodně citlivé, ale kluci mě přemlouvali, ať to zkusím. Já na pravé straně celý poločas jen statoval, ale stejně je to hezká vzpomínka, i když jsme prohráli 2:3.

Jaká tehdy při derby panovala na stadionech atmosféra?

Také hodně vypjatá. Nebylo to tak brutální a plné pyrotechniky jako dnes, ale fandilo se výborně a hlasitě.

Rivalita mezi pražskými „S“ je jasná, ale jaká byla rivalita mezi českými a slovenskými týmy?

Dodnes je to tak, že kamkoliv Sparta přijede, všichni se na ni chtějí vytáhnout. Dnešní fotbalisté porovnání se slovenským fotbalem nemají, ale pokaždé šlo o náročné zápasy. Žilina, Košice, Lokomotiva, Slovan, Inter, Trnava… Ohromně tvrdé zápasy s vyhecovanou atmosférou. Nikdy jsem ale nezažil žádné záludnosti. Když se do toho zamíchala politika, tak rivalita mezi týmy byla obrovská.

A co říkáte na dnešní dobu a divočinu, která často probíhá v hledištích?

Je tu divočina mezi lidmi, ale pak také jiná divočina. Když třeba člověk vidí, jakou odborníci za videem vytvoří patlaninu. Na to koukám úplně zděšený. Celý národ vidí, že to bylo jasně tak a tak, ale videorozhodčí vás přesvědčí, že úplně jinak. Může se to stát, ale nesmí to být příliš často. Sedí tam zase jenom lidé, kteří to mohou ovlivnit. Jde o složitou věc.