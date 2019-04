Už před začátkem bylo jasné, že ve třetím (a celkově 292.) derby „S“ této sezony diváci konečně poznají vítěze. Ligová střetnutí skončila remízami 2:2 a 1:1, tentokrát se hrálo o postup.

První vzájemné pohárové klání od roku 2010, tehdy čtvrtfinále ovládla Slavi, odstartovali lépe sešívaní. V Edenu panovala perfektní atmosféra, o kterou se starala jak domácí Tribuna Sever, jež je jinak ve dvouměsíční podmínce, tak kotel rudých. Nelehké chvíle ovšem prožil záložník Sparty Guélor Kanga: na toho si diváci „zasedli“ už při derby před necelými dvěma týdny.

Skóre otevřel ve 26. minutě při tlaku Vršovických Tomáš Souček, jenž se vyšplhal nejvýše po rohovém kopu. „Jsem rád, že mi to tam padlo,“ vyprávěl spokojeně. Hosté si navíc o inkasování svou pasivitou doslova koledovali.

Emoce ovšem pracovaly na obou stranách. Nejvíc na konci první půle, kdy domácí fanoušci zahalili stadion do dýmu z pyrotechniky. Sudí hru nepřerušil a byla z toho druhá branka: opět se prosadil Souček. O moment později byl vyloučen Frýdek, díky videu byl ale jeho trest zmírněn na žlutou kartu. „Nevím, za co víc se dává červená,“ zlobil se Souček.



Krátce po startu druhého poločasu se nicméně opět radoval. To když po chybě defenzivy Letenských předložil milimetrový pas Lukáši Masopustovi. Středopolař lídra FORTUNA:LIGY měl jednoduchý úkol – a Edenem zazněl poprvé pokřik „slávisti, dejte jim búra“.



Svěřenci Zdeňka Ščasného byli zralí na ručník. Ofenziva bez nápadu, defenziva byla nucena odrážet neustálé výpady sešívaných. Ti byli při chuti, jako třeba Mick van Buren v 58. minutě. Samostatný nájezd však tváří v tvář Hečovi neproměnil.



Domácí si po suverénním výkonu došli pro pohodlný triumf a mohou se coby obhájce titulu těšit na druhé finále v řadě. To se odehraje 22. května. Soupeřem sešívaných bude Baník Ostrava, jenž po boji a brance Roberta Hrubého zdolal 1:0 pražské Bohemians. Místo duelu zatím určeno nebylo.



To Sparta má o čem přemýšlet. Semifinálové utkání vystihl obránce Hanousek. "Co mám říct? Hráli jsme stejně jako s Karvinou, lituju lidi, že se na to museli koukat," zhodnotil utkání pro Českou televizi.

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 3:0 (2:0)



Branky: 25. a 45. Souček, 51. Masopust. Rozhodčí: Pechanec – Paták, Dobrovolný. ŽK: 45. Souček, 88. Bořil – 27. Costa, 45. Frýdek, 45. Kanga, 86. Tetteh.



Slavia: Kolář – Bořil, Deli, Ngadeu, Frydrych – Souček, Král – Olayinka, Hušbauer (78. Traoré), Masopust (73. Stoch) – van Buren (83. Baluta). Trenér: Jindřich Trpišovský.



Sparta: Heča – Zahustel, Costa, Štetina, Hanousek – Hložek, Hašek (52. Sáček), Frýdek, Kanga, Plavšič (46. Karlsson) – Drchal (66. Tetteh). Trenér: Zdeněk Ščasný.