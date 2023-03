/FOTOGALERIE/ Fotbalové derby Sparta - Slavia sledovalo na letenském stadionu 5734 diváků. Ti viděli výhru domácích sparťanek 1:0. Více diváků na tuzemský ženský ligový zápas ještě nikdy nepřišlo. Absolutním českým rekordem při ženském fotbalu je 6822 při Lize mistryň Slavia - Bayern. Nedělní výhru a posun na první místo tabulky, kde jsou před svými rivalkami o dva body, trefila ve 48. minutě útočnice Changová.

Sparťanka Changová střílí vítězný gól do sítě Slavie. | Foto: CPA

"Byli jsme připravení na to, že to bude těžký zápas. Chtěli jsme více držet míč na kopačkách, což se v prvním poločase nedařilo podle představ. Začátek byl opatrný, hrálo se mezi pokutovými územími. Do druhého poločasu jsme pak dobře vstoupili. Konec už byl ubojovaný. Tři body jsme myslím získali zaslouženě," pochvaloval si sparťanský kouč Michal Masaryk.

Návštěvu a atmosféru si pochvaloval. "Už když přijdete na tento stadion, sálá na vás ta atmosféra, ta emoce se do vás dostane. Je to jen dobře, že se hraje na takto velkých stadionech. Jsme rádi za každého jednoho fanouška, co přijde na ženský fotbal. Diváci odměnili každou pěknou akci potleskem. Je výhodou, že jsme na Letné již tuto sezonu hráli s AS Řím Ligu mistryň. Tolik nás to nesvazovalo a stres na hráčky tolik nepůsobil. Dnes Sparta a lidé kolem odvedli výbornou práci. Chtěli bychom hrát na takových stadionech každý týden. Věříme, že se časem budou podmínky zlepšovat tak, aby takových zápasů bylo více," dodal.

Na straně slávistek pochopitelně panovalo zklamání. "Jsme zklamaní, že jsme tady nedokázali bodovat, byl to remízový zápas. Ani jeden tým neměl příliš vyložených příležitostí, inkasovaný gól jsme soupeřkám navíc darovali sami po naší nedůslednosti. Snažili jsme se tlačit za vyrovnáním, měli jsme tam nějaké závary, kromě nastřeleného břevna jsme se ale brance přiblížit nedokázali," uznal kouč Karel Piták.

Série skončila. Vltavín na osmý pokus udolal Admiru. Ta se hodně zlobila

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 48. Changová.

Sparta: Schneiderová - Vyštejnová, Bertholdová, Pochmanová, Dlasková - Cvrčková (76. Dědinová), Stárová, Sonntagová (90.+3. Paulenová) - Polcarová, Martínková (88. Kotrčová), Changová (76. Ducháčková).

Slavia: Lukášová - Šlajsová, Necidová, Bartovičová, Veselá - Morávková (46. Divišová), Černá, Šurnovská (70. Růžičková), Stackpoleová (82. Kožárová), Khýrová (61. Nekesaová) - Szewieczková.

Podívejte se: Střešovice zlomily odpor domácího 1999 Praha až po přestávce