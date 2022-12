Užil moc, poprvé ve veteránská kategorii. Byl to dobrý zápas, zasloužená remíza, oba týmy se snažily. Krásně jsme se vypotili, takže to splnilo svůj účel.

Bylo zapotřebí se po svátcích více vypotit?

Bylo. (usmívá se) Tři čtyři dny jsem nic nedělal a byl jsem za to teď rád. Od nového roku zase najedu na nějaký režim.

Jak jste si užil Vánoce?

Trávili jsme je u mě na chaloupce ve Smetanově Lhotě, bylo to krásné, odpočinuli jsme si a teď nás všechny čeká zajímavý nový rok.

A jak oslavíte silvestr?

Sportovně. Máme skupinku, se kterou chodím hrát padel, takový mix squashe a tenisu. Je tu klub, tak si zahrajeme, pak dáme nějaké hry, popijeme, popovídáme si. Bude to takový pohodový sportovně kulturní silvestr.

Pojďme od derby. Před pár dny svět zasáhla smrt Pelého…

Byla to velká fotbalová hvězda, i jako člověk měl velmi dobrý charakter. Já ho nezažil, ale co jsem slyšel od pamětníků, tak to byl asi opravdu ten nejlepší fotbalista. Dnes mu konkurují Ronaldo a hlavně Messi, ale i tak to byl král fotbalu. Ať odpočívá v pokoji.

Silvestrovské derby: Remíza veteránů, pak divoká otočka Sparty

Dáváte si do nového roku předsevzetí?

Nedávám. (směje se) Vezmou za své hned koncem lena. Hlavně zůstat zdravý, pořád se věnovat sportu, zůstat v kondici, to je moje celoživotní předsevzetí.

Takže dáváte, ale nevydrží?

Dřív ano, teď ne.

Jaká to byla?

Třeba že se naučím angličtinu, ale vždy začnu a přestanu. Ale třeba diety nebo něco takového, to ne.

Co byste popřál fanouškům do nového roku?

Hlavně pohodový život a zdravíčko.

Co jste říkal na nedávno skončený světový šampionát v Kataru?

Jak to provázely na začátku nepokoje, tak nakonec se vydařilo a vyvrcholilo fantastickým finále. Samozřejmě do budoucna budu rád, kdyby se to hrálo v normálním termínu v červenu.

Líbilo se vám i z pohledu útočníka, že bylo hodně útočné a padaly i v play-off góly?

Musím říct, že ano. Na začátku byly nudnější zápasy, ale celkově padlo hodně golů, hlavně v tom play-off. Nehrálo se na jistotu, týmy chtěly rozhodnout v normální hrací době.

Přál jste titul Argentině?

Zezačátku ne, ale pak i díky Messimu, který odehrál fantastický turnaj, ve finále ano.

Silvestrovské derby znovu před diváky. Kluby představí osvědčená jména i nováčky

Co byste popřál českému fotbalu?

Hlavně mnoho úspěchů. Aby se A tým probojoval na mistrovství Evropy, aby se rodilo zase hodně mladých talentů, kteří pak budou zásobovat náš tým, aby dělal dobré jméno v zahraničí.

Jak hodnotíte výkony reprezentace v tomto roce?

Průměrně. Doufám, že příští rok bude lepší. Důležité je se dostat na Euro, od toho se vše odvíjí.

Dříve jste kritizoval Cristiana Ronalda, jak se choval. Co říkáte na jeho novou štaci?

Je mi smutno. Fandil jsem mu celou kariéru a když se říkalo Messi nebo Ronaldo, tak já vždy Ronaldo. To, jak teď nezvládá konec kariéry, se mi nelíbí a je to smutné, že takový fotbalista musí končit někde v Arábii.

Máte pro to pochopení?

Právě že nemám. Nechápu to, i ten konec, jak to neunáší. Kdyby se nechoval tak, jako při konci v Manchesteru, mohl kariéru důstojně odehrát v Evropě nebo se vrátit domů do Sportingu. Tohle nechápu.

Bohemians zahájili přípravu i se třemi nováčky, po Novém roce zamíří do Turecka

Jak se těšíte na boj o titul v české lize? Sparta ještě může zasáhnout…

Těším se na to, mohlo by to ještě být dramatické. Nikdo extra nevyčnívá. Sparta výsledkově zvládla konec podzimu a může do toho ještě promluvit. Bude to zajímavé.

Komu věříte?

To je těžké… Přál bych to Spartě, dlouho titul nezískala.

Blíží se prezidentské volby, máte favorita?

Kandidáta mám, ale budu v zahraničí, tak nevím, jestli to stihnu. Budu volit paní Nerudovou. Politice nerozumím, ale je mi ze tří mých favoritů nejvíce sympatická.