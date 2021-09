Před týdnem obletěly svět nechutné záběry z francouzské ligy, na kterých běsnící fanoušci Nice napadli přímo na hřišti fotbalisty Marseille. Tento víkend se nesl ve slavnostní atmosféře. Hvězdný Lionel Messi totiž oblékl po jednadvaceti letech jiný než barcelonský dres. A byla po pompézní událost.

Dlouho očekávaný okamžik nastal v 66. minutě utkání v Remeši, kdy Messi vystřídal za stavu 2:0 další hvězdu Brazilce Neymara. Vyprodaný stadion přivítal hvězdu bouřlivými ovacemi.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! ?‍♂️



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG



Messiho premiéru si nenechalo ujít přes 20 tisíc fanoušků. Přitom před podpisem Messiho v Paříži bylo prodáno jen 6 tisíc. Překupníci nabízeli vstupenku za zhruba 6 tisíc euro! Messi v Remeši zastínil Kyliana Mbappého, který vstřelil oba góly.

„Leovi se dostalo krásného uvítání, nejen od našich fanoušků. Bylo hezké slyšet ten dav. Leo si to zaslouží,“ řekl trenér PSG Mauricio Pochettino, který s nasazením Messiho otálel až do čtvrtého kola. „Jsem velmi rád, že debutoval. Bylo to pro něj velmi důležité. Byl dobrý, od prvních dotyků dal týmu klid. Je pro něj dobré, že začal vítězstvím. Čekáme od něj to nejlepší. Do své nejlepší formy má ještě daleko, ale do dvou týdnů bude fit.“

Setkání s legendou

Setkání s legendou si užili nejen fanoušci, ale i samotní hráči Remeše, kteří žadonili o dres. Srbský brankář Predrag Rajkovič se vůbec neostýchal a Messiho poprosil rovnou o fotku s jeho synem. Argentinec mu bez problémů vyhověl.

Čtyřiatřicetiletý Messi v srpnu přestoupil do Paříže z Barcelony, kde působil celou profesionální kariéru. Katalánský celek si ho nemohl kvůli vysokým dluhům a španělským pravidlům finančního fair play dovolit.

Do Paříže přišel Messi jako volný hráč zadarmo a ročně by si měl vydělat zhruba 35 milionů eur (asi 890 milionů korun). V novém klubu šestinásobný držitel Zlatého míče podepsal dvouletou smlouvu s opcí, ale kvůli tréninkovému výpadku si za PSG zahrál až v neděli. Dosud poslední zápas absolvoval 10. července v dresu Argentiny ve vítězném finále Copy América.