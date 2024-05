close info Zdroj: archiv hráče zoom_in Matyáš Heinzel, FK Admira Praha B. Matyáši, z posledních čtyř zápasů jste vybojovali 10 bodů z 12 možných. Taková série přišla v pravý čas, že?

Můžu říct, že ano. Tento bodový zisk nám velmi pomohl směrem k záchraně. Jarní část sezóny se pomalu chýlí ke konci, takže jsme body už nasbírat museli a jsem rád, že se nám to v posledních zápasech podařilo. Tím spíš, když se jednalo o zápasy s týmy z dolní poloviny tabulky. Zejména v zápasech s Chebem a Nespeky jsme museli bodovat naplno, abychom se odpoutali od sestupových pozic.

Změnilo se něco, že se začalo takto dařit?

Nemyslím si, že by se právě v těchto zápasech něco změnilo. Už od začátku zimní přípravy jsme se pod vedením staronového trenéra Gregora zaměřili na fyzickou přípravu a taktiku. V průběhu jara jsme pokračovali v práci a naše forma byla zápas od zápasu lepší. Vzrůstající formu podtrhuje i momentální série šesti zápasů bez prohry. K tomu jsme samozřejmě věděli, že nás čekají soupeři, kteří na tom jsou v tabulce podobně jako my a že pokud chceme udělat výrazný krok k záchraně, tak tyto zápasy musíme zvládnout. Dali jsme do toho všechno a odměnou jsou body do tabulky.

O minulém víkendu jste vyhráli 2:0 v Nespekách. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Pro nás to bylo nesmírně obtížné utkání. Věděli jsme, že pokud vyhrajeme, uděláme zřejmě rozhodující krok k záchraně v soutěži. Na druhou stranu Nespeky měly možnost se na nás v tabulce dotáhnout a boj o záchranu ještě zdramatizovat. Navíc se nám sešlo hodně absencí a do Nespek jsme jeli v improvizované sestavě. Navzdory tomu se nám povedl začátek utkání a hned zkraje jsme šli do vedení. To nám nesmírně pomohlo. Z průběhu zápasu bylo zřejmé, že se hraje o záchranu a že to nebude zadarmo. S velkou dávkou štěstí jsme přežili hned několik obrovských šancí domácích a nakonec zvítězili 2:0.

Na tabulku už se určitě kouká lépe…

Rozhodně ano. Na sestupové pozice jsme si vytvořili náskok dvanácti bodů, takže se nám teď samozřejmě dýchá o něco lépe i s vědomím toho, že jsme z nejhoršího venku.