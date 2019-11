Vláďo, jak prožíváte návrat do Plzně?

Pro mě osobně je to moc příjemné, těším se. Pocházím z Plzně, mám tady spoustu kamarádů, rodinu. Ti všichni se přijdou podívat na zápas. A já doufám že po něm budeme všichni spokojení.

Je i na atmosféře v týmu cítit důležitost zápasu?

Jasně, k tréninkům přistupujeme s maximální profesionalitou. A i mimo hřiště si všichni uvědomujeme, o co při tomhle srazu jde.

V prvním vzájemném duelu jste v Kosovu prohráli. Poučilo vás to?

Snad ano. V Kosovu jsme nebyli, zvlášť při druhém inkasovaném gólu, dostatečně koncentrovaní v defenzivní činnosti. To musíme zlepšit. Ale teď hrajeme doma a nasazení nám určitě chybět nebude.

Jak moc se vám ulevilo, že nebude hrát Muriqi, který vás tehdy hodně trápil?

Víme o tom a hned jsme zareagovali. Podívali jsme se na video s druhým útočníkem, který je typologicky hodně podobný, taky vysoký, z čehož dokáže těžit. Nemyslím si, že absence Muriqiuho bude pro Kosovo problém. Dokážou ho nahradit.

Zase mají teď k dispozici Rashicu, kterého znáte z Bundesligy. Čím vás zaujal?

Je to velmi kvalitní hráč, dokáže se prosadit jeden na jednoho, nesmí dostat prostor. Musíme ho zdvojovat.

Vraceli jste se v přípravě k vítězství s Anglií, nebo jste spíš sledovali Kosovo?

Koukali jsme se na oba ty zápasy a nejen na ně. Sestřihů tam bylo víc, ukazovali jsme si, co musíme zlepšit.

V utkání s Anglií jste byli hodně nebezpeční z rohů. Je to výsledek nácviku?

Standardní situace jsou jednou z činností, které vždycky trénujeme. Myslím si, že v posledních zápasech jsme zlepšili jejich zahrávání. Balony chodí do prostorů, kam chceme. Jsou to situace, z nichž můžeme být nebezpeční. Věřím, že v tom budeme pokračovat.