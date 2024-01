/FOTO, VIDEO/ Když v úvodním zápase Tipsport ligy remizovali hráči Bohemians Praha s Pardubicemi 0:0, fanoušci tvrdili, že jinak to ani v souboji dvou nejméně produktivních útoků podzimu. Klokani z Vršovic ale ve druhém souboji vyhráli ve Vlašimi 7:0 a tuto sobotu nešetřili ani dalšího protivníka z druhé nejvyšší soutěže. Žižkovu nasázeli o gól méně a vyhráli 6:0! Brankový příděl si rovnoměrně rozdělili do obou poločasů. V prvním se prosadili Kozák s Puškáčem a Dostálem, po změně stran pak Matoušek, Mužík a Hůlka.

Gól Jana Matouška na 4:0. | Video: Michal Holas

Spousta trenérů často říká, že výsledek neodpovídal dění na hřišti. Po prohře 0:6 to poznamenal i kouč žižkovské Viktorky Marek Nikl. Ale opačně, než bývá zvykem. "Nehráli jsme dobře a rozdíl měl být větší, bylo to vyloženě špatné a proto výsledek opravdu neodpovídá," uznal.

"Ukázalo se, že nám pro výstavbu hry chyběli někteří důležití kluci. Kvalita byla jinde, šlo to vidět. Ukázala se nám spousta věcí, takže to pro nás byl dobrý test. Viděli jsme, jak to dál poskládat. Kondiční aspekt tam byl, běhali jsme," dodal Nikl, jehož svěřenci pár dnů před tímto zápasem naopak přehráli prvoligový Jablonec 5:3. A i zde výsledek příliš neodpovídal. "Měli jsme dát mnohem víc gólů," řekl před pár dny žižkovský kouč.

Zdroj: Michal Holas

Zatímco pro Žižkov šlo o premiéru v letošním ročníku Tipsport ligy, pro Bohemians šlo o poslední duel xaverovské skupiny. Na svém kontě má sedm bodů a impozantní skóre 13:0! Klokani tak musí doufat, že někdo z týmů, které mají na svém kontě dvě výhry, v tom posledním duelu ztratí. Ze všech čtyř skupin Tipsport ligy se dělá jedna společná, z níž vzejde vítěz. Před rokem to byli právě Bohemians!

Žižkov - Bohemians 0:6 (0:3)

Branky: 9. Kozák, 43. Puškáč, 44. Dostál, 50. Matoušek, 68. Mužík, 76. Hůlka. Rozhodčí: Opočenský - Ratajová, Šafránková. Žluté karty: Oravec - Kadlec. Diváků: 328.

Žižkov 1. poločas: Čtvrtečka - Bárta, Tregler, Ret T., Muleme - Batioja, Bernardo, vais - Prošek, Žežulka, Voltr. 2. poločas: Čtvrtečka - Řezáč, Klusák, Kozojed, Oravec - Tregler, Batioja, Toula - Ret F., Serkan, Štrombach.

Bohemians 1. poločas: Soukup - Köstl (40. Hůlka), Křapka, Kadlec M. - Dostál, Jindřišek, Hrubý, Kovařík - Kozák, Mužík - Puškáč. 2. poločas: Soukup - Hůlka, Vondra, Kadlec M. - Mužík (75. Lehovec), Jánoš (56. Farkaš), Beran, Hybš - Matoušek, Prekop - Ristovski.

