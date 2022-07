Program načal triumf jeho hráčů do dvaceti let, kteří ve finále zdolali pražský Koráb 4:2. „Titul je určitě příjemná věc a velký úspěch, pro mě něco nového, co jsem ještě nezažil. Jsme rádi, že jsme vyhráli a budu pokračovat dál v kategorii do třiadvaceti let, když bude všechno dobré,“ usmála se opora Staropramenu Saša Sehedi.

Přestože Koráb vyrovnal na 1:1, kapitán Staropramenu Jindřich Novotný záhy vrátil svému týmu vedení a do konce utkání zkompletoval hattrick. „Myslím, že jsme hráli dobře, od začátku jsme jeli naplno a nenechali jsme jim nic. Snažili jsme se hrát takticky, ale v zápase jsme i trochu improvizovali. Jindra nám hodně pomohl, byl pro nás důležitý, dal tři fíky,“ uznal Sehedi.

Nervozita velkého utkání ho příliš nesvazovala. „Brali jsme to tak, že tam jedeme prostě vyhrát za každou cenu. Nervozita aspoň na mé straně byla jen zdravá,“ doplnil pražský hráč.

Následně své parťáky napodobili hráči Staropramenu Praha do 23 let, kteří v Superfinále porazili Brno 1:0. „Jeli jsme vyhrát, dali jsme do toho maximum a je to tam. Užil jsem si to náramně, Superfinále bylo fakt super,“ radoval se Pavel Ladra ze Staropramenu.

Dramatickou bitvu rozhodl sedm minut před koncem kapitán Tomáš Jelínek. „Sice se mu to hezky odrazilo, ale počítá se každý gól, jeho zkušenosti nám pomohly. Jednoznačně jsme nechtěli dostat žádnou branku, zaměřili jsme se hlavně na defenzivu a chtěli jsme dát první gól, což se nám povedlo,“ ulevilo se mu.

Ladra v Boskovicích hrál už před rokem, kdy Staropramen Praha v semifinále podlehl Brnu a získal jen bronz. „Loni jsme s Brnem udělali dvě chybky, jeden gól jsme mu darovali, druhý jsme si dali vlastní, jinak šlo o stejně vyrovnaný zápas. Bronz byl taky super, ale zlato chutná líp. Je to neuvěřitelné a slavíme,“ usmíval se pražský hráč.

V Superlize hráčů do osmi let Staropramen Praha zdolal Olomouc Mighty Ducks 7:2. „Zápas se mi líbil a mám hodně velkou radost. Soupeř byl docela lehký. Zprvu mi to moc nešlo, pak to bylo dobré,“ usmál se Tobiáš Vlk z vítězného kádru.

Běžně hraje za Boskovice, ale v Superfinále pomohl Staropramenu. „Fotbal hraju dva roky a měl jsem tady rodiče, kteří mi fandili,“ sdělil chlapec.

Také kategorii hráčů do deseti let ovládl Staropramen Praha, v Superfinále zdolal Brno 4:1. „Jsem moc rád, hráli jsme hodně dobře. Turnaj byl nejlepší a líbil se mi, fandil mi můj táta“ řekl člen vítězného kádru Seia Ono.

Na výhře Staropramenu se podílel dvěma góly. „Umím střílet, to je moje. Měl jsem ještě jednu šanci, ale nedal jsem, bylo to těžké. Fotbal hraju asi pět roků,“ doplnil.

