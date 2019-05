Promítnul jste si všechny ty nezdary a krachy, když jste šel s míčem na bránu?

Naštěstí ne.

V čem byl tento zápas jiný oproti nedělnímu ligovému v Ostravě?

Asi tím, že jeden tým musel zvítězit. Hodně to ovlivnila penalta, kterou jsme proměnili. Baník do druhé půle musel otevřít hru. To byla voda na náš mlýn. K tomu se nakropilo hřiště, což pomohlo, protože v prvním poločase pokropené nebylo a balon drhnul. To nám také hrálo do karet.

Před penaltou jste měli šance. Dali byste ten gól i bez ní?

Myslím si, že ano. Byla to otázka času. Příležitosti jsme měli i předtím. Na hlavě měl gól Tomáš Souček, potom střílel Honza Bořil. Penalta nám ale určitě pomohla a uklidnila ná.

Double jste získali po 77 letech. K tomu čtvrtfinále Evropské ligy. Mohla být sezona vlastně lepší?

Mohli jsme v Evropské lize dojít ještě dál (směje se). Myslím si, že všechny ty úspěchy doceníme až časem. Teď je to super, ale až později si asi uvědomíme, jak cenné to bylo.

Co se dá ještě v českém fotbale dosáhnout víc?

Co je víc? Asi to ještě jednou zopakovat. To bude cíl do příští sezony.

V neděli vás čeká derby proti Spartě. Budete mít čas na oslavy? Po nedělním titulu jste ho také neměli.

Máme dva dny volno. Asi si to zasloužíme. Nějaké pivo asi padne. V neděli ten zápas ale určitě budeme chtít zvládnout.

Jak hodnotíte atmosféru, kterou fanoušci vytvořili? Zažil jste na českém zápase lepší?

Asi ne. V Edenu je také fantastická atmosféra, ale dnes se přidaly oba tábory. Bylo to neskutečné. Přiznám se, že v zápalu boje se to nedá úplně vnímat, ale v prostojích už ano. Musím oba dva tábory fanoušků pochválit. Jak naše, tak ty baníkovské.

Co jste říkal na nástup policistů po zápase? Jak jste to jako hráči vnímali?

Asi jsou pořadatelé zvyklí na to, že fanoušci chtějí vběhnout na hřiště a pak se tam těžko honí. Tak to chtěli takto pojistit. Bohužel je to realita.