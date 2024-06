Do Sarajeva jste se přesouvali ze čtvrtka na pátek po silnici. Jak jste si krátil čas při dlouhé cestě?

Jeli jsme nejdřív dvě hodiny do Brna, tam jsme měli trénink a pak nás čekala asi desetihodinová jízda. Čas jsme si krátili kartami a spánkem.

Na posledním mistrovství světa jste kvůli zranění chyběl, jak si užíváte návrat do týmu?

Asi tři dny před odletem do Spojených arabských emirátů jsem si natrhnul lýtko, takže jsem bohužel nemohl odletět. Kluci z realizáku ale byli skvělí a nabídli mi, abych jel jako součást týmu, takže to neberu úplně jako návrat. Jsem šťastný, že můžu být zase na hřišti. Na tribuně to byly větší nervy. (směje se)

Český tým se neustále omlazuje. Dá se říct, že vaše role už čím dál víc spočívá i v předávání zkušeností?

Tým se omlazuje, což je dobře a je to potřeba. Takže moje role v týmu se určitě posouvá a je víc o předávání zkušeností, které jsem měl to štěstí na šampionátech posbírat.