„11. května jsem byl na operaci. Výhled je teď takový, že na začátku října musím podstoupit magnetickou rezonanci, kde se uvidí, jak se vaz prohojil. Pokud bude prohojený, tak budu moct začít běhat a přidávat na intenzitě. V hlavě mám nastavené, že od 1. ledna bych mohl být připravený k zápasu. Pokud to bude dříve, tím líp pro mě,“ říká třicetiletý forvard, který podobné zranění už zažil. Tehdy to odneslo druhé koleno.

V současnosti ale Vydra stále nemá jasno, za který klub k onomu prvnímu zápasu po zranění nastoupí. Burnley totiž sestoupilo z Premier League a s rodákem z Chotěboře neprodloužilo spolupráci. „Chtěl bych se samozřejmě vrátit do Anglie. Vždycky byl můj sen tam hrát. Určitě bych ale dal šanci i návratu do Česka, pokud to bude mít hlavu a patu. Nebudu se bránit žádné nabídce,“ prozrazuje Vydra.

Před nedávnou dobou se dokonce hlasitě mluvilo o jeho možném působení v dresu pražské Sparty, když ho novináři zahlédli na stadionu Letenských. „Když jsem byl zdravý, tak nabídka ze Sparty určitě byla. To vám potvrdit můžu. Od návratu do Čech ale nemám co dělat, tak jezdím koukat na fotbaly. Byl jsem na dvou zápasech v Plzni, byl jsem na Spartě, na Slavii… Vyberte si,“ vypráví Vydra se smíchem a už na vážnější notu dodává, že v současnosti žádnou nabídku na stole nemá.

„Nic konkrétního není. Jsou to většinou telefonáty agentovi, jak na tom jsem. Když jim řekne, že jsem do ledna zraněný, tak přejí brzké uzdravení a položí telefon. Já se tomu ani nedivím, kdo by podepsal zraněného hráče, u kterého nevíte, kdy bude připravený hrát? Já agentovi říkal, že dokud něco nebude černé na bílém, ať mi o tom ani neříká,“ vysvětluje smířlivě český reprezentant.

Ten teď bude sledovat své spoluhráče z národního týmu, jak budou bojovat o udržení v elitní skupině Ligy národů. Protože sám nastoupit nemůže, nové dresy odprezentoval alespoň jako týmový model. „Dres je lehký, je to dobrý materiál. Na domácím dresu se mi líbí větší znak. Teď bude záležet, jestli bude vítězný. Snad klukům přinese štěstí, abychom udrželi áčkovou skupinu Ligy národů,“ přeje si Vydra.

„Nám fotbalistům je ale asi jedno, co nosíme, hlavně aby se vyhrávalo,“ zakončuje s úsměvem.

