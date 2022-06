Michale, o víkendu jste dal Počernicím deset gólů. Je to váš střelecký rekord nebo to někdy bylo ještě lepší?

Myslím, že za svoji kariéru jsem dal dost gólů, ale 10 gólů, které jsem dal minulý zápas, byl můj rekord.

Dát 10 gólů z 12 celkových je úctyhodný výkon. To jste musel být na konci snad všech akcí, že?

Na konci všech akcí jsem určitě nebyl. Kluci se snažili hrát na mě, ale fotbal je přece jen týmová hra, takže oni zakončovali a dávali góly také.

Bylo to 10 gólů na 10 šancí nebo tam bylo i několik zahozených?

Byly tam určitě i nějaké zahozené… nebo ne zahozené, ale spíš dobře vychytané brankářem protějšího týmu. Také jsem dal tyčku, ale troufnu si říct, že jsem většinu šancí jednoznačně proměnil.

Už po půl hodině (a kousek) hry jste měl na kontě čtyři góly. Cítil jste, že tohle bude prostě váš zápas?

Jakmile jsem dal druhý gól, tak jsem hned věděl, že na dvou to neskončí a také mě motivovalo to, že chci, aby jméno Michal Kubaryč, bylo na prvním místě střelců.Jaký ten zápas byl?

Počernice byly ve spodní části tabulky, ale v předchozích 18 zápasech dostaly jen 58 gólů. To nepředpovídalo nějakou velkou kanonádu?

Zápas proti Xaverovu předpovídá vždy velkou kanonádu, jelikož jsme mužstvo s výbornou ofenzivou a branky střílíme jednu za druhou. Také šlo o derby mezi Horními a Dolními Počernicemi, takže jsme v tomhle zápase prostě museli uspět.

Díky deseti gólům jste se dostal na druhé místo tabulky kanonýrů, o jediný gól za vedoucím Danielem Rauchem. Jak jste zmiňoval, tuhle metu byste určitě rád pokořil…

Tuto metu chci jednoznačně pokořit! Chtěl bych podotknout, že jsem většinu svých gólů nastřílel ve druhé půlce sezóny. V první polovině se mi úplně nedařilo, hrál jsem spíše střed zálohy, teď hraji na hrotu a docela to tam padá. (usmívá se) Za sedm zápasů jsem nastřílel asi 24 gólů, což je, myslím, dost dobrá bilance. Proti Danielu Rauchovi hrajeme příští zápas, takže uvidíme, kdo je pravý kanonýr. (usmívá se)

Vedle toho vedete ještě jednu statistiku. Koukám, že nikdo v soutěži nedostal víc žlutých karet než právě vy. Takže soupeře ničíte góly i tvrdou hrou?

Přece hrajeme fotbal ne balet. Do každého souboje jdu na sto procent a nevypustím ani jeden. Všechny své karty dostávám kvůli tomu, že někdy neumím udržet své emoce, také nemám rád úmyslné fauly. Pokud nějaký hráč udělá úmyslný faul na mě nebo na mého spoluhráče, tak mu to určitě později vrátím. Prostě jsem tak vychován a mám takovou povahu.

Jaké jsou cíle vašeho týmu? Jste bod od prvního místa, to se nabízí otázka boje o postup.

Od začátku jsme měli v hlavě jen první místo, nic víc nás nezajímalo. Tvoříme vlastně takovou skládačku, do které chybí pouze tři díly. Máme před sebou tři těžké zápasy, budeme dělat všechno pro to, aby tým SC Xaverov byl na prvním místě. A on bude! (říká rázně)

Jak se vám v Xaverově hraje? Je to váš mateřský první fotbalový klub? Jakou máte partu?

Mým mateřským klubem je Fotbalová akademie Praha. Je to klub, ve kterém jsem byl osm let a mám odtud spoustu vzpomínek. V Xaverově jsem necelé dva roky. Do kolektivu jsem zapadl perfektně a s klukama se vidíme nejen na hřišti, ale také ve volném čase. Jsme doslova jeden tým.