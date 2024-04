Ne, vůbec, má jich přece stejně jako já. (směje se) Nebereme to tak, jsme rádi, že nám to tam padá, dobře se doplňujeme. V posledních zápasech mi nahrál asi na čtyři góly, já jemu také na dva tři. Myslím, že pro mě, pro Dana i pro Kopaninu je dobré, že tam jsme spolu a můžeme se doplňovat.

To už asi jo, ale ještě chybí devět zápasů a nikdy nevíte, co se stane. Jeho 26 gólů ve 22 zápasech je určitě parádní číslo.

Mohlo, vždy to může být ještě lepší, určitě jsem jich mohl dát víc. To k tomu patří a je třeba si z toho nedělat těžkou hlavu. Několik situací jsem mohl vyřešit lépe, vždy je nějaký prostor na zlepšení, ale nikdy to nebude perfektní.

Po podzimu jste byli první, ale hned z kraje jarní části vás sesadil Vyšehrad. Jak jste to brali?

Nějak moc jsme to neprožívali, víme, že sezona je dlouhá a byli jsme teprve v polovině. Pozice v tabulce jsou důležité až na konci. Náskok měl Vyšehrad pořád jen minimální, tak jsme to moc neřešili.

Teď si zahrajete právě na Vyšehradě. Jak se na zápas těšíte a jaký podle vás bude?

Těším se moc, já osobně na té jejich umělce snad nikdy v životě nehrál. Bude to skvělé, rád hraju velké zápasy, sedí mi to. Doufám, že se přijde podívat hodně lidí, bude se hrát hezký útočný fotbal a nikdo se nezraní.

Vedete před ním o pět bodů. V případě výhry by to bylo o osm. To zní lákavě, že?

To ano. (usmívá se) Rádi bychom si vytvořili rozhodující náskok ještě před koncem soutěže. Také bychom chtěli držet šňůru výher, ale do konce sezony je ještě daleko.

Na Kopanině hrajete třetí sezonu. Jak se vám v klubu líbí?

Hraje se mi dobře, parta i prostředí je moc hezké. Hřiště by si Kopanina zasloužila lepší. (směje se) Jsem moc spokojený a vděčný za tuto možnost všem na Kopanině. První dvě sezony jsem se fotbalu nevěnoval na sto procent, nebyla to moje priorita, to až teď je to jedna z priorit. Jsem na Kopče moc rád a jsem tu šťastný.

Mládeží jste prošel v Příbrami. Zahrál jste si tam i za dospělé před přestupem do Prahy?

Prošel jsem mládeží až do béčka, za které jsem odehrál pár zápasů v ČFL.

Jaká je podle vás úroveň pražského přeboru?

Za mě má dobrou úroveň, ale je to pro mě těžké porovnávat, protože toho nemám ještě tolik odehráno. Když se řekne přebor, tak spousta lidí si může myslet, že jde o nějaký okresní přebor, ale ten pražský má rozhodně co nabídnou, je to hodně atraktivní soutěž. Padá hodně golu a každý může porazit každého. Nedá se porovnávat s poloprofesionálními soutěžemi, jako je ČFL, ta je hodně kontaktní a fyzicky mnohem náročnější. Pražský přebor ale určitě má co nabídnout a je to divácky zajímavá soutěž.

Jaké jsou vaše osobní fotbalové cíle?

Uvidíme. Hodně času jsem věnoval esportu, teď se naplno věnuji fotbalu a své profesní kariéře ve sportovní psychologii. Uvidíme, kam mě to zavede. Konkrétní cíle? Chtěl bych jít výš, třeba se fotbalem i potenciálně živit. Přistupuji k tomu tak, že se snažím dostat se co nejdál a uvidíme, kam se až dostanu.

Zmiňoval jste esport. Přibližte nám to trochu.

Byl jsem profesionální hráč a třikrát jsem vyhrál mistrovství České republiky. Hráli jsme strategickou akční hru PUBG. Hrál jsem v týmu Entropiq, kde jsme měli profesionální podmínky. Nakonec jsem ale esport kariéru ukončil a věnuji se fotbalu a studiu.