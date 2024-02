Za sebou máte soustředění v Písku. Jaké bylo?

Všechno proběhlo podle plánu. Některé dny bylo trochu větrno, ale to nás nijak neomezovalo. Navzájem jsme se ještě více poznali, herně i výsledkově zvládli jeden zápas, který měl dobré tempo. Dá se říct, že se nikdo nezranil, na druhou stranu ani nikdo neuzdravil, dva tři hráči ještě nejsou úplně fit. Můžeme to ale hodnotit pozitivně. Měli jsme v Písku skvělé podmínky, od jídla až po zázemí, rehabilitace, regenerace, hřiště. Sice jsme byli na umělce, ale v této době je těžké dostat se na přírodní trávník. Z naší strany tedy panuje spokojenost.

Odehráli jste už sedm přípravných zápasů. Co vám ukázaly?

Příprava je dlouhá a první měsíc byl takový poznávací. Postupně začínáme zapracovávat různé věci. První zápasy byly těžké, měli jsme za sebou čtyři prvoligové týmy, dva zápasy zvládli relativně dobře, jeden i výsledkově. Pak dva zápasy s prvoligovými a s Vlašimí nám moc nevyšly podle představ, ale zase nám to ukázalo věci, na kterých je potřeba hodně zapracovat. Také jsme si hráli se sestavou, zkoušeli různé varianty, rozestavění, hráče na jiných pozicích, abychom je co nejvíce poznali, jak se chovají. Hodně nám to ukázalo. Teď bychom se chtěli připravovat tak, aby to směřovalo k prvním zápasům o body, kdy už budeme bojovat o holý život.

Víkendový zápas s Ústím nad Labem byl kvůli počasí zrušen. Je to komplikace nebo je příprava tak dlouhá, že to nějak nevadí?

Zas taková komplikace to není. Zápasů jsme měli hodně, navíc teď nám přibyl na středu jeden v Drážďanech. Chtěli jsme v této době už hrát zápasy na přírodní trávě, ale to nebylo možné, napadl sníh, zápas se zrušil a na umělku jsme už moc nechtěli. Raději jsme si udělali volno, i pro kluky je to dobré, měli to na soustředění náročné. Vrátili jsme se ve čtvrtek, v pátek měli těžký trénink, teď dostanou dva dny volno, aby mohli vypnout a od fotbalu si odpočinout.

Zápas v Drážďanech může být zajímavou konfrontací, že?

Je to hodně kvalitní soupeř. Z posledních let mám zkušenost, že kdykoliv jsme hráli s německým nebo rakouským týmem, tak kvalita, nasazení i tempo bylo veliké. Těším se, něco nám to ukáže.