/FOTOGALERIE/ V minulé sezoně pražského přeboru se fotbalisté Vyšehradu zachránili až na poslední možnou chvíli. V té nové se jim ale daří a po jedenácti kolech jsou těsně za vedoucí trojicí Tempo - Zličín - Přední Kopanina. Velký podíl na tom má útočník Jiří Heřman. O víkendu se dvěma góly podílel na výhře 4:0 na hřišti Královic a na kontě už má celkem třináct tref. Nikdo v přeboru není aktuálně lepší.

Vyšehradský Jiří Heřman kraluje přeborovým střelcům. | Foto: archiv hráče

Třináct gólů v jedenácti zápasech je výborným číslem. A mohlo to být ještě i lepší. "Zrovna v pondělí jsem tohle téma probíral s majitelem a zároveň trenérem, panem Klímou. Z jeho pohledu už jsem mohl mít minimálně třicet gólů. Ale z mého pohledu si myslím, že se to mohlo pohybovat kolem dvaceti," usmívá se Jiří Heřman.

Své góly rovnoměrně rozděluje a pouze ve dvou zápasech této sezony vyšel střelecky naprázdno. "Jako útočník si dávám cíl dát gól před každým zápasem. Zatím se mi to kromě zápasů s ČAFC a Zličínem zadařilo a přál bych si, aby to tak i pokračovalo," říká.

Výhra po sedmi zápasech. Motorlet v derby porazil Admiru

S fotbalem začínal v klubu FK Ústí nad Labem. "Rodiče mě k fotbalu přivedli ve čtyřech letech. V Ústí jsem působil do žáků a ve čtrnácti letech odešel na hostování do SK Slavia Praha, kde jsem byl až do juniorky. Po této etapě jsem se přesunul zpět do Ústí, kde jsem absolvoval přípravu a poté odešel na hostování na Vyšehrad," přibližuje vyšehradský kanonýr své první a další mládežnické fotbalové krůčky.

Zpátky k Vyšehradu… Jak bylo zmíněno, parta "Šemíků" je v tabulce aktuálně čtvrtá a na dostřel má celou elitní trojici. Fanoušci Slavoje tak po vyřazení z ČFL a nepovedené přeborové sezoně mají z fotbalu opět radost.

Šlágr ovládla Kopanina. Výhru Tempa trefil v závěru Viktorin

"Myslím si, že hlavní změna přišla v zimní přípravě, kdy tým posílil o pár zkušenějších hráčů. Ta zkušenost je to, co Vyšehradu chybělo v podzimní části sezóny, kdy získalo pouze devět bodů. V jarní části se nám povedlo dotáhnout náš tým k úspěšné záchraně, za což jsme byli všichni šťastní. Tuto sezónu, troufnu si říct, jsme zahájili velmi dobře zápasem na Tempu, kde jsme smolně přišli o výhru v nastaveném čase. V prvních třech kolech se nám zranilo pár klíčových hráčů, takže přišla série nevydařených zápasů, ale jsem rád, že jsme se opět vrátili na vítěznou vlnu," těší Heřmana.

Ten působil v pražském přeboru už v sezoně 2018/2019, ve 29 zápasech nastřílel stejný počet gólů. Do elitní metropolitní soutěže se pak vrátil na druhou část minulého ročníku a jarní bilanci měl 13 zápasů a 11 gólů.

"Od té sezony 2018/2019 se přebor rozhodně zlepšil v rychlosti a v soubojích, trochu na úkor fotbalové krásy," míní.

Kos rozhodl o třech bodech. Béčko Admiry uspělo v Chebu

Jak bylo zmíněno, vyšehradský Slavoj je momentálně čtvrtý. "Pan Klíma je známý tím, že je velmi ambiciózní a chtěl by vyhrát každý zápas. Žádné předsezonní cíle ale v kabině před sezonou nepadly. Samozřejmě bychom si všichni přáli, abychom hráli co nejvýše to půjde," přeje si.

A jaké jsou jeho osobní ambice? Zkusil by si rád opět vyšší soutěž? "Ve Vyšehradě jsem si zkusil i třetí ligu a poté Landesligu v Německu, která je na úrovni naší divize. Kdybychom postoupili s našim týmem, tak bych byl určitě rád, ale momentálně jsem velmi spokojený s kabinou i se vztahem, jaký mám s pane Klímou a neplánuji žádné změny," dodává vyšehradský kanonýr Jiří Heřman.