Odnášíte si ze zkrácené předchozí sezony pozitiva, či negativa?

Vždy vycházím z hesla, že vše špatné je pro něco dobré, takže si odnášíme obojí. Negativem je, že poprvé od vzniku Superligy jsme byli bez medaile. Pozitivum je, že nás to donutilo k nevyhnutelné obměně týmu.

Zapracovali jste přes léto na nějakých změnách?

Změny jsou především v hráčském kádru, kdy jsme do týmu zařadili hodně nových tváří, ale také nám někteří hráči skončili či přestoupili jinam. Už ke konci minulé sezony jsem si přivedl na post asistenta trenéra Míru Vostatka a to je další ze změn, která je pro mě osobně i pro tým velmi důležitá.

Budete sázet tedy spíš na ostřílené hráče, nebo představíte i nováčky?

Nových hráčů bude hodně, ale některá jména z předešlých sezon přece jen zůstanou.

Prochází Praha nutnou generační obměnou, jinak nemůže být konkurenceschopná Brnu?

Obměna započala a k určitému ideálu určitě budeme potřebovat nějaký čas. Ale věřím, že sílu můžeme mít velikou.

Jaké ambice máte v nadcházejícím ročníku?

Staropramen Praha by měl mít vždy nejvyšší ambice, ale vzhledem k již zmíněným zásahům v týmu jsou ambice střízlivé. Moje osobní přání pro tuto sezonu je, abychom pocitově cítili, že jdeme správným směrem, vrátili do týmu energii, chuť a vítěznou mentalitu.

Koho považujete za medailové adepty nové sezony?

To že se Superliga obrovsky vyrovnává, není fráze, ale fakt. A v systému play-off může nastat určitě nejedno překvapení.

Návrat k původně plánovanému modelu play-off nabídne i semifinále na dvě utkání. Vyhovuje vám to?

Je nám to zcela jedno. Model je nějak nastaven, je to dané dopředu a to je podstatné.