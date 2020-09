Může za to koronavirus. Dny před utkáním v Bratislavě, soubojem v rámci Ligy národů, z níž se úspěšný tým může dostat až k postupu na mistrovství světa, se totiž proměnily v časy obav a také improvizace.

Šilhavý včera zažil blázinec přesun autobusy, rozdělení hráčů do skupin… Když pak poprvé kvůli tiskové konferenci vkročil na nový, pom-pézní Národní stadion ve slovenské metropoli, neřešil primárně fotbalové okolnosti, spíš se zabýval tím, co postihlo jeho kádr.

„Nedá se nic dělat, je to těžká doba,“ pronesl rozvážný muž, hlavní strůjce postupu na Euro.

Ale půjde to těžko vždyť přišel o nejlepšího střelce Patrika Schicka a záložníka Tomáše Součka. Tihle dva v Bratislavě chybí od včerejška jsou v preventivní karanténě. Zůstali v Praze. „Je to ztráta klíčových hráčů,“ přiznal kapitán Bořek Dočkal.

Na východ neodjel ani brankář Ondřej Kolář, jehož návrat si před kvalifikací Ligy mistrů vynutila mocná Slavia. Nechce přijít o oporu číslo jedna.

Šilhavý: Nic jsme nezanedbali

Otázka dne, která napadla nejednoho fanouška, včera zněla: Jak je možné, že hráči přišli do kontaktu s pozitivní osobou? Vysvětlení je jednoduché. Masér byl na posledním testu před víkendem. Další podstoupil až v úterý, druhý den reprezentační akce. „Nic jsme nezanedbali,“ dušoval se Šilhavý.

Přesto byla kvůli událostem rozhořčena zejména vlivná Slavia, hrozila dokonce odvoláním všech hráčů a to jich dodala do týmu hned osm, samozřejmě nejvíc ze všech. Nakonec se uklidnila (třeba i proto, že Lukáš Masopust nakonec nemusel do karantény), situace se však může ještě zašmodrchat.

Celý tým bude dnes otestován a… „Pokud vyšetření odhalí byť jen jeden pozitivní nález, národní tým opustí všichni slávisté,“ oznámil šéf Jaroslav Tvrdík.

Podle regulí by to nebylo tak jednoduché, přesto se asociace těžko pustí do velkého souboje s klubem, který bez debat udává v Česku v poslední době tón na hřišti i v diplomacii.

Mimochodem zápas se podle pravidel UEFA hrát může, když má tým třináct hráčů a brankáře.