Ke třem bodům došli, přestože nezačali nejlépe. Brankář Tomáš Vaclík příšerně zachyboval v rozehrávce a slovenský kapitán Juraj Kucka byl v jasné šanci. Brankář Sevilly, čerstvý šampion Evropské ligy, ale minelu napravil. A rozjel českou mašinu.

Hosté stále hnaní trenérem Šilhavým (na smutném prázdném stadionu byl perfektně slyšet) šlapali do domácí obrany. Neustále napadali, logicky proto přicházely možnosti.

Rekordman Hložek

Skórovat mohl Vladimír Darida, poté také dvakrát Adam Hložek. Osmnáctiletý sparťan nastoupil v základní sestavě a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace. Mohl však přepsat i statistiku střelců, při první příležitosti však napálil zblízka domácího brankáře, při druhé velmi dobrou hlavičkou trefil tyč. Vše zvládl během devětadvacáté minuty.

Nápor a úsilí se vyplatily na začátku druhé části. A to velmi rychle, přičemž do hlavní role se obsadil obránce Vladimír Coufal. Nejprve ve 48. minutě poslal do sítě přízemní centr Jakuba Jankta a o pět minut později proměnil po faulu na něj penaltu kapitán Bořek Dočkal.

Střet byl přes nulovou atmosféru poměrně vyhecovaný, bavily například malé války mezi Alexem Králem a slovenským kapitánem Jurajem Kuckou, bývalým záložníkem Sparty. I v těchto soubojích byli Češi úspěšnější, na hřišti zkrátka dominovali, což potvrdil střídající Michael Krmenčík dalším zásahem.

Dominantní výkon nezpochybnila ani exkluzivní domácí branka, šlo jen o kosmetickou úpravu skóre.