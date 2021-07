Reprezentačního záložníka Tomáše Součka vyšvihly na trůn především skvělé výkony v dresu londýnského West Hamu. Katapultovaly ho mezi osmičku fotbalistů, kteří se ucházeli o cenu nejlepšího hráče sezony Premier League.

Nový kapitán národního týmu zapsal za kladiváře v sezoně 2020/2021 v 38 zápasech 10 branek a dovedl je k šestému místu znamenajícímu postup do základní skupiny Evropské ligy.

S reprezentací pak Souček na podzim vyhrál skupinu B Ligy národů, v březnovém úvodu světové kvalifikace proti Estonsku se blýskl hattrickem a na nedávno skončeném mistrovství Evropy pomohl českému týmu k postupu do čtvrtfinále.

"Dá se říct, že to možná byla životní sezona. Když se sečte fotbal, život, všechno dohromady. Jsem hlavně hrozně rád, že dělám něco, co mě hrozně naplňuje a pak za to dostanu ocenění, že to dělám dobře. Těší mě, že si toho lidé všímají. Jsem rád, že jsem v Česku dostal dvakrát tuhle cenu, společně s Fotbalistou roku největší. Beru to tak, že mi to zase dává hrozně síly do další sezony," řekl novinářům při vyhlášení Souček.

Pětadvacátému ročníku ankety Zlatý míč Souček kraloval už od podzimu. Před spoluhráčem z West Hamu Vladimírem Coufalem měl nakonec náskok 411 bodů. Vítěze určil součet bodů za podzim a jaro.

Víc hlasů než minulý rok

Souček zaznamenal ještě výraznější vítězství než před rokem, loni vyhrál před brankářem Tomášem Vaclíkem o 391 bodů. Rozhodující náskok si vytvořil už na podzim, kdy získal 738 bodů a vedl před Coufalem o 256 bodů. Reprezentační záložník pak ovládl i jarní volbu, a to o 62 bodů před Schickem.

"Hlasuje se každý půlrok. Věděl jsem, že po podzimu jsem měl velký náskok. Tak jsem si říkal, proč ne, proč to neobhájit? Ale spíš to beru tak, že nemyslím na to, abych získal trofej, ale abych každý zápas hrál dobře. Až když se povede zápas, sezona, pak se teprve můžou získávat taková ocenění," dodal Souček.

S větším náskokem naposledy zvítězil Čech, který v sezoně 2016/17 vyhrál o 439 bodů.

"Nemyslím si, že je takový rozdíl mezi mnou a zbytkem. V Česku je obrovský boom, jak se začala sledovat Premier League a hlavně West Ham. Plno lidí se těší na naše zápasy. Cítím obrovskou podporu z celých Čech. Věřím, že to může pomoci i ostatním hráčům," řekl Souček.

Dvě a více prvenství si před rodákem z Havlíčkova Brodu vybojovali jen Pavel Nedvěd (6 triumfů) a Petr Čech (12 triumfů). Před Součkem ovládl anketu v roce 2019 brankář Tomáš Vaclík.

Tomáš Souček se drží za hlavu po střele, která šla jen těsně mimo.Zdroj: ČTK

Teprve potřetí za posledních 12 sezon nevyhrál Zlatý míč brankář. Největší propad oproti podzimu zaznamenal záložník Spartaku Moskva Alex Král. V polovině ankety byl čtvrtý, na jaře ho však novináři zařadili až na 24. místo. Celkově skončil sedmý.

Opakem byl středopolař Slavie Tomáš Holeš. V podzimní volbě obsadil až 28. příčku, na jaře se umístil čtvrtý. V celkovém pořadí vystoupal na devátou pozici.

Holeš se stal i "skokanem roku", před rokem totiž nezískal v anketě ani bod. Zároveň je nejvýše postaveným hráčem mistrovské Slavie.

Zlatý míč vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR. Hlasovalo celkem 52 novinářů.

Zlatý míč ČR 2021: 1. Tomáš Souček (West Ham) 1213 b., 2. Vladimír Coufal (Slavia Praha/West Ham) 802, 3. Patrik Schick (Leverkusen) 740, 4. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 435, 5. Vladimír Darida (Hertha Berlín), 6. Adam Hložek (Sparta Praha) oba 332, 7. Alex Král (Spartak Moskva) 286, 8. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 281, 9. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 242, 10. Tomáš Pekhart (Legia Varšava) 195.