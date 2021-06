Mág Karel Brückner, jeden z největších trenérů fotbalové reprezentace, vždycky tvrdil: Obranná čtverka se nesmí měnit, to je základ.

Proto ve slavné reprezentační době příliš neexperimentoval ani v přípravných zápasech. Vpravo jezdec Zdeněk Grygera, uprostřed rafan René Bolf a elegán Tomáš Ujfaluši. K nim do party Marek Jankulovski se svou geniální levačkou.

Brücknerův pokračovatel Jaroslav Šilhavý, jenž chystá národní mužstvo na blížící se mistrovství Evropy, takovou kliku nemá. Především stopeři, tedy střední obránci, kteří jsou srdcem každé defenzivy, představují až nečekaně velký problém.

Přitom Češi rozhodně nemají malé ambice. „Tým je dobře poskládaný. Myslím, že nepostup ze skupiny by byl neúspěch,“ potvrdil záložník Martin Pospíšil, člen širšího kádru, že se mužstvo bude chtít dostat v konkurenci Skotska, Chorvatska a Anglie do osmifinále.

Proti Albánii bude chytat Tomáš Vaclík. Oproti zápasu s Itálií plánuje Jaroslav Šilhavý udělat v základní sestavě čtyři změny. pic.twitter.com/M6DGQYt6Pd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 7, 2021

K tomu však potřebuje lépe naladěné stopery. Rozhodně ne v takovém rozpoložení, v jakém byli při páteční přípravě v Itálii, kde mančaft dostal čtyřgólovou lekci. „Sami jsme si dali dva góly, v defenzivě jsme řešili situace špatně,“ přiznal první asistent Jiří Chytrý.

Situace je vskutku nedobrá. Centrální zadáci jsou nedostatkové zboží. V kádru chybí distancovaná jednička Ondřej Kúdela i zraněný obr Tomáš Petrášek. Zdravotní potíže řešili sparťan Ondřej Čelůstka i kapitán Bristolu Tomáš Kalas. „Ale jsou v pořádku, v přípravě s Albánií mohou nastoupit,“ ulevil si kouč Šilhavý.

V Boloni velmi zle zahrál Jakub Brabec, jenž potvrdil, že tahle sezona není zrovna extra. Trn nevytrhl ani střídající mladík David Zima. Tomu na hřišti citelně chyběl jeho „vodič“ ze Slavie Kúdela.

Co s tím? Trenéři mohou sáhnout do nabušené záložní řady. Ve středu obrany nastupoval Tomáš Holeš ve Slavii (dokonce proti Arsenalu) či Alex Král, o němž řekl kouč Jindřich Trpišovský, že „jednou bude světovým stoperem“.

?????Jaroslav Šilhavý před Albánií: "Musíme zlepšit vysoký presink, díky kterému jsme byli v minulosti nebezpeční i proti týmům jako Anglie nebo Belgie. Hráli jsme to v Itálii špatně, tak nějak napůl. Věřím, že to zkrátka bude nyní mnohem lepší." pic.twitter.com/BLUQruDjHp — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 7, 2021

„Jsou to alternativní varianty, nejradši bychom byli, kdyby kluci, kteří jsou v nominaci, byli zdraví a mohli jsme vytvořit stoperskou dvojici z těch, které máme k dispozici,“ prohlásil Chytrý.

Variantou je též bek Aleš Matějů či povolání dalšího muže do zbraně. Také to reprezentace řeší.

Jasný úkol. Zahnat italský zmar



Byl to šílený zápas. „Nejhorší v mé éře,“ přiznal kouč Jaroslav Šilhavý. Fotbalisté v pátek zkolabovali v Itálii, přitom Euro se blíží. Dnes potřebují nabrousit formu v generálce proti Albánii. Pozor, to není soupeř jako před lety, kdy by si do Prahy přijel pro nakládačku. Vždyť Albánci se dostali na minulý evropský šampionát…



„Hráli jsme všichni špatně,“ uznal levý obránce Jan Bořil. „Rozebrali jsme si to a s Albánií to bude o něčem jiném,“ slíbil kapitán Slavie. „Kdybych ten zápas mohl vymazat a absolvovat ho znovu, tak bych byl nejradši,“ přidal se trenér Šilhavý. „Věřím, že kluci hodnocení pochopili a facka nám pomůže do dalších zápasů,“ dodal.



Každopádně Češi budou chtít zlepšit vše. „Musíme hrát s míčem,“ nakázal Bořil. V Itálii pouze naháněli silného soka, byla to hra kočky s myší. „Měli jsme těžké nohy,“ připustil Bořil, borec jindy známý železnou kondicí.



Zápas s Albánci však nebude jen o návratu do formy, ale také o dvou důležitých jménech. Zaprvé se čeká, zda už je v pořádku mladý sparťan Adam Hložek. „Bude připraven,“ zvěstoval Šilhavý. Zadruhé se hraje o místo v bráně. Jiří Pavlenka v Itálii úplně nezářil, dnes dostane šanci dlouhodobá jednička Tomáš Vaclík.