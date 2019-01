Vršovice -Oznámení premiérové pozvánky mezi nejlepší české fotbalisty a hned poté odpolední trénink. Program útočníka Tomáše Necida se vlastně v ničem neměnil.

Při příchodu mezi čekající novináře měl na nohách ještě hlínu z edenského trávníku. „Ani nevím, kdy sraz vlastně je,“ překvapil první odpovědí.

Pár hodin víte, že jste fotbalovým reprezentantem. Jaký je to pocit?

Pro mě je to radostná zpráva a taky čest. Splnil se mi sen.

Jak jste se o pozvánce do národního týmu dozvěděl?

Od mluvčího Slavie půl hodiny před tréninkem.

Co vám k premiérové nominaci řekl kouč Jarolím?

To bych radši neříkal. Koukali jsme na video z posledního zápasu v Českých Budějovicích. Na tu mou první neproměněnou šanci něco prohodil, ale nechal bych si to pro sebe.

Ani s koučem národního týmu Radou jste nemluvil?

Možná volal, nevím. Vypnul jsem si mobil. Dozvím se to, až si zapnu telefon.

San Marino by pro vás mohlo být příjemný reprezentační rozjezd…

Nevím jestli nastoupím. Na to se musíte zeptat trenéra. Já jsem rád i za samotnou pozvánku.

Nenapadlo vás, že jako nejlepší ligový střelec jste mohl nominaci dostat už na předešlé zápasy?

Nikdy. Jsem mladej. Musím pořád dokazovat, že mám na Slavii. Teď třeba i na reprezentaci. Mluvilo se o tom. Ale ani jsem to nijak nevnímal. Ani jsem si o tom nečetl. Soustředil jsem se akorát na svoje výkony. To co se motá kolem, mě nezajímá.

Pozvánku do reprezentace jste dostal, ale až když jste zamířil v posledním ligovém kole do vlastní sítě…

No, asi když se chcete dostat do nároďáku, musíte střílet vlastence (smích). Ne, vážně. Poslední zápas byl hodně nepovedenej. A všechno korunoval můj vlastní gól.

Teď v kabině potkáte hráče světových klubů. Znáte někoho z reprezentace osobně?

Pár kluků, Tomáše Ujfalušiho, Zdeňka Grygeru nebo Tomáše Fenina. Zbytek od vidění.

V juniorských výběrech šly vtípky v kabině hlavně od vás. Nyní to bude asi jiné?

Asi jo. Myslím, že si toho nebudu moc dovolit. Spíš budu zticha a koukat co se děje. A učit se od starších kluků.

Berete jako nevýhodu, že jste prakticky přeskočil výběr do jedenadvaceti let? Z devatenáctky jdete rovnou mezi dospělé…

Výhoda, nevýhoda. Prostě tak to je. Já se můžu jen teď snažit, abych se udržel co nejdéle v reprezentač­ním áčku.