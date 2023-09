Česká fotbalová reprezentace se v domácím kvalifikačním utkání rozešla s Albánií smírně 1:1. Svěřenci Jaroslava Šilhavého šli do vedení v 56. minutě, když se prosadil Václav Černý, soupeř ale už o deset minut později srovnal a zbytek zápasu rozhodnutí nepřinesl. Češi jsou tak ve své skupině pořád na prvním místě a s osmi body mají dál jednobodový náskok na Albánii. Zdramatizování skupiny obstaralo Polsko, které vyhrálo nad Faerskými ostrovy a s šesti body se zařadilo na třetí příčku.

Češi se v kvalifikaci o Euro v Edenu utkali s Albánií. | Foto: CPA

Albánci, kteří měli díky svým hlasitým příznivcům chvílemi téměř domácí atmosféru, ukázali už v prvních minutách, jak nebezpeční dokážou být a zkraje zápasu měli vizuálně navrch díky dobrému pohybu.

Domácí výběr se začal dostávat více do zápasu zhruba po čtvrthodině hry. Černý si nejprve dobře připravil balon před vápnem, levačkou ho ale netrefil tak, jak by potřeboval, a gólman Berisha neměl s nízko letící střelou velký problém. Neuspěl ani kapitán Souček, jehož hlavičkový pokus mířil těsně nad břevno.

Češi toho málem litovali zanedlouho, když dvě chyby v rychlém sledu vyrobil Krejčí a Albánci běželi dvakrát sami na bránu. Nejprve se uvolnil po špatné přihrávce sparťanského kapitána Asani a vzápětí po Krejčího ztrátě utíkal sám na Pavlenku Cikalleshi. Český gólman ovšem pokaždé obstál a podržel svůj tým.

Když už vše směřovalo k přestávce za bezbrankového stavu, mohly ještě oba týmy odskočit do trháku. Jenže Souček po rychlém brejku trefil z druhé vlny soupeře a na druhé straně se Albánie jen marně dožadovala penalty. Cikalleshi dostal parádní centr za obranu, ve vápně se svalil po zákroku Holeše, ale sudí Taylor správně postřehl, že albánský útočník předtím zahrál míč rukou.

Balon skončil v síti poprvé až krátce po poločasové přestávce. Po chybě albánské obrany dorážel Provod přesně, trefu ale odvolal pomezní i videorozhodčí, kteří odhalili ofsajd.

Podruhé už ovšem VAR proti českému výběru nebyl. Souček se v 56. minutě krásně uvolnil na středu před vápnem, šikovně našel volného Václava Černého v pokutovém území a po jeho přesné ráně už se pomezní mýlil. První zásah zápasu posvětilo i video.

Veselí a dobrá nálada však vydržely v Edenu mezi domácími fanoušky jen deset minut. Pak si neporadil s míčem v nebezpečné pozici Král, soupeř mu balon vypíchl a Nedim Bajrami potvrdil dobrou střeleckou formu v kvalifikaci parádní dalekonosnou ranou do pravého horního rohu branky.

Na druhé straně měl poté plné ruce práce brankář Berisha, který svému týmu pomohl fantastickým zákrokem. Krejčí se dostal k hlavičce po centru na vzdálenější tyč, ale hostující brankář udržel míč před čarou. Albánci pak ještě pohrdli exkluzivní možností, když šli ve třech na posledního obránce. I proto už se skóre neměnilo.

"Vybudoval se obrázek toho, že by nás měl čekat jeden ze snadnějších zápasů, ale tak to u nás v týmu nebylo. Připravovali jsme se na těžký zápas, a to se potvrdilo. V průběhu hry jsme poznali, co by na soupeře mohlo platit, ale nakonec jsme měli málo nebezpečných momentů. Za to si ale můžeme sami," řekl autor jediného českého gólu Václav Černý. "Nezjednodušili jsme si to, měli málo průnikových přihrávek. Odvedli jsme maximum, ale nedopadlo to tak, jak jsme si představovali," dodal.

Česko – Albánie 1:1 (0:0)

Branky: 56. Černý – 66. Bajrami. ŽK: 90+6. Provod – 52. Asani, 67. Bajrami, 90+7. Ismajli. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Betts. Diváků: 18 641.



Česko: Pavlenka – Holeš, Brabec, Krejčí (86. Chytil) – Coufal, Souček, Král, Provod – Černý (70. Hložek), Kuchta (71. Jurečka), Čvančara (87. Lingr).

Albánie: Berisha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj – Ramadani – Asani (69. Muja), Bajrami (84. Gjasula), Asllani (69. Bare) – Cikalleshi (58. Daku), Seferi (84. Uzuni).